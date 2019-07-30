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Kerç Boğazı'ndaki gemi yangını

Yangında zarar gören gemilerden "M/T Candy", Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi

30 Temmuz 2019 Salı 10:57
Kerç Boğazı'ndaki gemi yangını

ÇANAKKALE (AA) - Kerç Boğazı'nda yakıt transferi yapıldığı sırada çıkan yangında zarar gören gemilerden "M/T Candy", Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 21 Ocak'ta Kerç Boğazı'nda iki gemi arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında zarar gören gemilerden "M/T Candy", İzmir'in Aliağa ilçesindeki tersaneye götürülmek üzere Çanakkale Boğazı'na getirildi.

Comoros Adaları bayraklı "Feras" isimli römorkör tarafından çekilen gemiye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü refakat etti.

Geminin geçişi sırasında boğazda herhangi bir kapanma yaşanmadı.

- Olay

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:57
  1. Çanakkale
  2. gemi yangını
  3. Kerç boğazı

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