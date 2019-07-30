Kerç Boğazı'ndaki gemi yangını
Yangında zarar gören gemilerden "M/T Candy", Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi30 Temmuz 2019 Salı 10:57
ÇANAKKALE (AA) - Kerç Boğazı'nda yakıt transferi yapıldığı sırada çıkan yangında zarar gören gemilerden "M/T Candy", Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 21 Ocak'ta Kerç Boğazı'nda iki gemi arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında zarar gören gemilerden "M/T Candy", İzmir'in Aliağa ilçesindeki tersaneye götürülmek üzere Çanakkale Boğazı'na getirildi.
Comoros Adaları bayraklı "Feras" isimli römorkör tarafından çekilen gemiye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü refakat etti.
Geminin geçişi sırasında boğazda herhangi bir kapanma yaşanmadı.
- Olay
Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.
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