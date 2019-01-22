0553 313 94 23

Kerç Boğazı’nda alev alan 2 gemi hala yanıyor

- Yakıt transferi yaparken alev alan gemilerde 14 kişi hayatını kaybetti, 8 Türk vatandaşı kurtarıldı

22 Ocak 2019 Salı 15:54
Kerç Boğazı’nda alev alan 2 gemi hala yanıyor

MOSKOVA (AA) - Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemide yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi. Gemilerdeki 8 Türk denizcinin kurtarıldığı bildirildi.

Rusya Denizcilik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, dün Tanzanya bayraklı iki geminin Kerç Boğazı'nda alev almasının ardından yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, gemiler arasında yakıt transferi sırasında çıkan yangın nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Moskova Basın Müşavirliği tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, iki gemide toplam 31 mürettebatın bulunduğu, her iki gemiden toplam 8 Türk vatandaşının kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunun kaydedildiği açıklamada, “Vefat edenler arasında vatandaşlarımızın da bulunduğu bilgisi intikal etmekle birlikte, net sayının teyidi beklenmektedir. Rus makamlarından alacağımız ilave bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.” ifadesi kullanıldı.

Rus yetkililerden edinilen bilgiye göre, ön belirlemelere göre, dün Kerç Boğazı yakınlarında yakıt transferi yaparken Türk ve Hint mürettebatın bulunduğu gemilerden birinde patlama yaşanması nedeniyle çıkan yangının, "güvenlik prosedürlerinin ihlal edilmesi" nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtiliyor.

Toplam 4,7 bin tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan gemilerin Rusya’nın Kuban limanına gittikleri kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:54
  1. gemi
  2. Kerç
  3. Rusya
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toyota, WRC sezonunu Monte Carlo'da açıyor
    1. Toyota, WRC sezonunu Monte Carlo'da..
    2. 32 bin TL'ye satın aldı, şimdi servet..
    3. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk..
    4. Nevriye Yılmaz'a milli görev
    5. Adana'da kamyonun çarptığı yaya öldü
    6. İran'da gece partisine 72 gözaltı
    7. Sivasspor'dan "hakem" açıklaması
    8. Tornavidalar havada uçuştu! Soluğu..
    9. İYİ Parti İzmir ilçe belediye başkan..
    10. Polislere "işkence ederek öldürme"den..
    11. Davos'ta küresel ekonominin 2019 riski..
    12. Şırnak'ta terör operasyonu
    13. Suudi yönetimi çığırından çıktı.....
    14. Adana'daki terör örgütü PKK/KCK..
    15. AB Aachen Anlaşması'na "temkinli"..
    16. İP Lideri Akşener'den 'ittifak'..
    17. Yolda bulduğu fotokapan başını dert açtı
    18. Bedia Özgökçe Ertan kimdir nerelidir?
    19. Soylu'dan "sahte hesaplarla..
    20. TCG Bandırma gemisi Beyrut Limanı'nda
    Tesadüfen bulundu! Çok sayıda ülke sıraya girdi
    Tesadüfen bulundu! Çok sayıda ülke sıraya girdi
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe