Bugün 10 Muharrem: Aşure ve muhasebe günü

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, muharrem ayının mübarek ve müstesna bir ay olduğunu kaydederek, Müslümanların ilk defa muharremin 10’uncu gününde oruçla tanıştıklarını söyledi. Çok farklı olayların meydana geldiği 10 Muharrem’de Hazreti Hüseyin’in de şehadetinin yine bu güne denk geldiğini hatırlatan Yılmaz, “Hazreti Hüseyin ve 70 arkadaşının, Yezid’in adamları tarafından katledilerek şehit edildiği ve yürek dağlayan hadise, Müslümanların gönüllerinde hep hicran oluşturduğunu söyledi.

PEYGAMBERİMİZİN TORUNU HAK VE HAKİKAT KORUYUCUSU

Yılmaz, 10 Muharrem, Alevi’siyle, Sünni’siyle, Caferi’siyle bütün Müslümanların yüreklerini dağladığından dolayı son derece önemli ve anlamlıdır. Biliyoruz ki, Hazreti Hüseyin, Peygamberin torunu hak ve hakikat koruyucusu olarak ortaya çıkmış, hakkın gerçekleşmesi adına mücadeleye girişmiş ama bu mücadele de bunun bedelini canıyla ve kanıyla ödeyerek şehit olmuş güzel insandır” dedi.

“KERBELA’YI ANLAMANIN EN İYİ YOLU HÜSEYİN’İ ANLAMAKTIR”

Hazreti Hüseyin’in; Sünnilik, Alevilik ve Caferilik mücadelesinin sembol ismi gösterilerek ihtilaf noktasına taşınmasının hiçbir Müslümanın kabul edeceği bir durum olmadığını kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biliyoruz ki Caferiler ve Şia mensupları Hazreti Hüseyin’i çok severler ve onlar da bu olaydan çok hüzünlüdürler. Sünniler de Hazreti Hüseyin’in şehadetinden mahzun ve hüzünlüdürler. Gerçekten Hazreti Hüseyin’in şehadeti onları da derinden etkilemiştir. Bugün, o şehadet üzerinden Müslümanlar arasında parçalanmaya, hesaplaşmaya gitmek yerine, Hazreti Hüseyin’i anlamak gerek. Kerbela’yı anlamanın en iyi yolu Hüseyin’i anlamak, Hüseyince yaşamaktır. Yani Hazreti Hüseyin’in yaptığı gibi hak ve hakikat uğruna feda-yı can edebilmektir.”

BUGÜN AŞURE GÜNÜ

İslam’a göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen “Aşure Günü” bugün idrak edilecek. Hadis kaynaklarında, Hz. Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa’nın Kızıldeniz’den geçerek İsrailoğulları’nı Firavun’dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti.

TARİHTE BİRÇOK OLAY BUGÜN GERÇEKLEŞTİ

Ayrıca, Hz. Adem’in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris’in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması, Hz. Yakup’un, oğlu Yusuf’a kavuşması, Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa’nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor. Aynı zamanda Emevi Devleti’nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680’de Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü “Kerbela olayı” da bugün yaşandı. Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof.Dr. Cenksu Üçer “Aşure aşı aslında mümin olmanın peygamberlerin çağrısına kulak vererek kurtulmanın sembolik bir değeridir” dedi. “Saygı gösterilmesi gereken dört aydan biri Muharrem ayıdır” diyen Prof. Dr. Üçer: “Farklılıklarımızı bir ayrıştırma vesilesi değil, bir zenginlik olarak görmenin de ötesinde, toplumu daha iyiye daha ileriye taşımak adına hayırda yarış vesilesi kılmalıyız. Aşure aşındaki farklı nimetler gibi aslımızı muhafaza edip topluma o aşure aşındaki kıvamı ve tadı vermeliyiz” dedi.

KERBELA HADİSESİ

Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü “Kerbela olayı”, İslam tarihinin siyasi anlamda en önemli kırılma noktalarından birini oluşturuyor. Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin şehit edildiği Kerbela olayının 1338. yılı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen 20 Eylül Perşembe günü yâd edilecek.

ASIRLARDIR DİNMEYEN ACI

Irak’ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü’nde 10 Ekim 680’de Emevi Devleti’nin 2’nci halifesi Yezid bin Muaviye tarafından Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin şehit edilmesi, İslam tarihinde asırlardır dinmeyen bir acı olarak yer aldı. Emevi Devleti’nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan’ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid’in Hazreti Hüseyin’in kendisine biat etmesini istemesi sebebiyle yaşanan üzücü hadiseler, Hazreti Muhammed’i ve O’nun ehlibeytini seven müminleri derinden yaraladı.

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin muharrem ayının onuncu günü olan “Aşure Günü”nde şehid edilmeleri nedeniyle bugün, “matem günü” olarak görülüyor.