0553 313 94 23

Kerbela'da patlama! 15 kişi yaralandı...

Irak'ın güneyinde bulunan Kerbela şehrinde, Haşdi Şabi'ye ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:34
Kerbela'da patlama! 15 kişi yaralandı...

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde Haşdi Şabi'ye ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Alaa Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerbela kentinde bir mühimmat deposunda nedeni henüz bilinmeyen patlama olduğunu söyledi.

Söz konusu silah ve mühimmat deposunun Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Ali Ekber Tugayları'na ait olduğunu belirten Nasır, "Mühimmat deposunun sivillere ait bir yerleşim bölgeye yakın olmasından dolayı 15 kişi yaralandı. Yaralıların tamamı sivillerden oluşmaktadır.'' dedi.

Nasır, patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını, bölgeye giriş çıkışların yasaklandığını ve vatandaşların evlerinden dışarı çıkmamaları talimatı verildiğini belirtti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:34
  1. Kerbela
  2. ırak
  3. Haşdi Şabi
  4. ırak patlama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dün gece katliam yapan Mustafa Duran teslim oldu!
    1. Dün gece katliam yapan Mustafa Duran..
    2. Safiye İnci kimdir? Safiye İnci..
    3. YDS başvuru ücreti ne kadar?
    4. Kaplumbağalar deprem paniğine yol açtı
    5. Şehit kızlarından mesaj var: Kandil'e..
    6. ÖSYM 2018 DGS sınav soru ve cevapları..
    7. 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı'
    8. Huzurlu İnşaat'ta teslim mevsimi
    9. Tahincioğlu satışlardan memnun
    10. Niğde'de 'ilk mor' üretildi!
    11. Enis Berberoğlu paçayı kurtarmak için..
    12. Prof. Dr. Birpınar İstanbul’a..
    13. Fas'tan Türkiye ile ilişkileri..
    14. Van'da korkutan deprem!
    15. İşçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı!
    16. POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı..
    17. TOKİ Şanlıurfa Küçükler (Akabe) alt..
    18. KİPTAŞ’tan Bayrampaşa’da çevre dostu..
    19. Polisten kahramanlık örneği!..
    20. Kerbela'da patlama! 15 kişi yaralandı...
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sistemi için tarih verdi
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sistemi için tarih verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Kaşar peyniri diye bakın neleri yedirmişler! Mide bulandıran görüntüler
    Kaşar peyniri diye bakın neleri yedirmişler! Mide bulandıran görüntüler