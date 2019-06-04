Kepsut’taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi Balıkesir’in Kepsut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi.

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi.

Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi’nde E.Ç yönetimindeki 10 V 1455 plakalı araç ile İ.B yönetimindeki 17 HK 600 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 yaşındaki R. E.Çomar olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışma anında ağır yaralanan 7 kişi Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü E.Ç hayatını kaybetti ve meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi. Olayla ilgili tahkikat Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülürken, yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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