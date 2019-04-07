Kepsut yolundaki kazada iki kişi yaralandı Balıkesir-Kepsut karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Balıkesir-Kepsut karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Hotaşlar Kırsal Mahallesi Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden M.E. aracını şarampole yuvarladı. Araçta bulunan A.E ile birlikte yaralanan M.E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

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