Kepirli’nin içme suyu sorunu çözüldü

Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı yayla bölgesindeki Kepirli Mahallesi’nin içme suyu sorunu çözüldü.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ tarafından yapımı tamamlanan Gözne ve Kepirli Mahalleleri Arası İsale Hattı Yenilenmesi Projesi’nin hizmete açılış törenine katıldı. Tören öncesi uğradığı kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Seçer, “Gece gündüz çalışıyoruz. Eksiklerden şikayet etmiyoruz. Diyoruz ki, Mersin halkı bizi seçti, biz de müteşekkiriz. İnsanları sarıp, sarmalayacağız. Parti, bölge, mezhep, mahalle ayrımı yapmaksızın herkese hizmet getireceğiz. Herkese yüzümüz gülecek. Mersin’de çok şey değişecek. Biz Kürt’e de hizmet götüreceğiz, Yörük’e de. Herkese eşit muamele olacak. Ben herkesin kardeşi, ağabeyi, belediye başkanıyım” dedi.

“İlk 100 günde geçtiğimiz yıla göre 84 milyon lira eksik harcamışız”

Daha fazla hizmet verebilmek adına tasarrufa gittiklerini ifade eden Seçer, “Gereksiz, lüks harcamalar yapmıyoruz. Belediye başkanıysanız ve halkın parası size emanet edilmişse bunun vebali, günahı büyüktür. Biz bu bilinçle tasarruf tedbirlerini başlattık. Bizim mali işlerin verdiği rakama göre ilk 100 günde geçtiğimiz döneme göre 84 milyon lira eksik harcamışız. Kemerleri sıktık. Gereksiz açılmış ihaleleri iptal ettik, gereksiz yatırımlara ‘dur’ dedik. Bütün dosyaları denetime açtık. Cumhur İttifakına mensup üyeler de biliyor. Her şeyi denetletiyoruz. Kimse benim babamın oğlu değil. Olsa ne yazar?” diye konuştu.

Muhtarın istediği sıcak asfalt talebi üzerine konuyu değerlendiren Seçer, asfalt için kış ayları içerisinde hazırlıkların yapılması gerektiğini belirterek, geçmiş dönemde bazı nedenler dolayısıyla hazırlığın yapılmadığını kaydetti. Seçer, “Geçmişi eleştirmiyoruz. Sadece asfaltın dökülmeyişinin gerekçesini anlatıyorum. Biz yine de bu yıl, en azından ulaşabildiğimiz yolların tamiratını, tadilatını yapalım dedik. Ama gelecek yıl iyi hazırlık yapıp yol çalışmalarını başlatalım, gerekli yerlere asfalt dökelim, tadilat yapalım ve adam gibi hizmete başlayalım” ifadelerini kullandı.

“Sınırlı imkanlar içerisinde hizmet yapmaya çalışıyoruz”

Geçmiş dönemden kalma borçların olduğunu ve merkezi idareden gelen kaynağın eksikliğini ifade eden Seçer, mevcut kaynakları çok akıllı bir şekilde kullanacağını söyleyerek, şöyle devam etti: “İsraf aklen, vicdanen, dinen ve insanen kötü bir olay. İsrafı ortadan kaldıracağız. Ben beş yıl sonra vatandaşa hesap vereceğim. Doğru işler yapmak zorundayım. Bu sıkıntılar içerisinde biz bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Sınırlı imkânlar içerisinde bizim ilk önce dokunacağımız kesim dar gelirli vatandaşlarımız. Bazı alacağımız kararlarda tasarrufa gitmeyeceğiz dedik. Yoksulun midesine giden, çocuk, kadın, öğrenci, dezavantajlı gruplarla ilgili alacağımız kararlarda tasarrufa gitmedik. Su ve ulaşım indirimi yaptık. Kanun bize bu imkanı sağlıyor. Bazen vatandaşlarımız soruyor neden asgari ücretlilere indirim yapmıyorsunuz diye. Kanunların izin verdiği ölçüde, hangi kitlelere indirim yapabiliyorsak onları yapıyoruz. Kanunlar bunu yapmaya müsaade etmiyor.”

“Her gün Mersin’in değiştiğini, hizmetlerin ardı arkasının kesilmediğini göreceksiniz”

4 ay gibi kısa sürede yapılabilecek her hizmeti yaptıklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Seçer, “Kararları seri alıyoruz, sorunlara çok seri müdahale ediyoruz. Bu kadar kısa süre içerisinde yapılabilecek ne varsa harfiyle yaptık. Daha yolun çok başındayız. Bizden çok şey bekleyin. Bize zaman da vermek durumundasınız. Her gün Mersin’in değiştiğini, hizmetlerin ardı arkasının kesilmediğini ve yapılan hizmetlerin kalitesini zaman içerisinde göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Proje ile Kepirli Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu

Toroslar İlçesi Kepirli Mahallesi’nin içme suyu temini, mahalle içerisinde bulunan Kocapınar kaynağından, Güzelyayla Bekiralanı isale hattından ve Gözne Mahallesi’nden gelen çelik hat ile karşılanıyor. Mahallenin Gözne’den gelen isale hattındaki çelik borunun ekonomik ömrünü doldurması ve sürekli arıza vermesi nedeniyle vatandaşlar uzun süreli su kesintileri ile karşı karşıya kalıyordu. Özellikle yaz aylarında yaşanan kesintiler vatandaşın mağdur olmasına neden oluyordu. MESKİ, titiz çalışmaları ile 3 bin 350 metre çelik, 573 metre HDPE boru olmak üzere toplam 3 bin 923 metre içme suyu hattı çalışması yaparak, Kepirli Mahallesi’nin içme suyu kesintisi sorununu sona erdirdi.