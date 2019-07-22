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Kepirli Mahallesi’nin içmesuyu sorunu Kurban Bayramı öncesi çözülüyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili Can Taşkın, Toroslar ilçesine bağlı Kepirli Mahallesinde devam eden içmesuyu isale hattındaki çalışmaları yerinde inceledi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:04
Kepirli Mahallesi’nin içmesuyu sorunu Kurban Bayramı öncesi çözülüyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili Can Taşkın, Toroslar ilçesine bağlı Kepirli Mahallesinde devam eden içmesuyu isale hattındaki çalışmaları yerinde inceledi.


Çalışmalarda yapılan işlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Taşkın, Gözne’den gelen isale hattının Soğucak Mahallesi içerisinden geçen kısmını ekonomik ömrünü doldurmasından dolayı yenilediklerini söyledi. Taşkın, "Kepirli Mahallesi isale hattının Soğucak Mahallesi girişi ile çıkışı arasında kalan 3 bin 350 metrelik kısmı, isale hattı ile çakışan şebeke hattının 573 metrelik kısmı, tahliye odası ve vantuz odalarının yapımını gerçekleştirdik. Yapılan bu çalışmalar ile Kepirli Mahallesi’ne verilen içmesuyunun debisini artırarak, mahalleye daha sağlıklı su dağılımı sağlayacağız. Böylece ortaya çıkan arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçeceğiz” dedi.


Taşkın, buçalışmaların Kurban Bayramı öncesi biteceğini ve yeteri miktarda suyun bölgeye verilerek, Kepirli’deki içmesuyu sorununun ortadan kalkacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:04
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