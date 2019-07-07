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Kepezli çocuklara sportif tatil

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün her yıl düzenlediği yaz spor okullarına, bu yıl 9 spor branşında 5 bin 224 kayıt gerçekleşti.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:44
Kepezli çocuklara sportif tatil

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün her yıl düzenlediği yaz spor okullarına, bu yıl 9 spor branşında 5 bin 224 kayıt gerçekleşti. Eylül ayı ortasına kadar sürecek etkinlik bünyesinde öğrencilerin Antalya’nın görülmesi gereken yerlerini gezeceği ve aileleriyle birlikte piknik gibi organizasyonların da yapılacağı yaz spor okullarına, kayıtların devam etmesi nedeniyle 5 bin 750 öğrencinin katılması bekleniyor.



Tütüncü ailesiyle katıldı


Turgut Özal Spor Salonu’nda düzenlenen açılış törenine, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, meclis üyeleri ve belediye bürokratları katıldı.



Kulübün kalitesini artırdık


Programa Eşi Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep ilekatılan Tütüncü hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Başkan Tütüncü, Kepezli öğrencilerin güzel bir yaz tatilini hak ettiğini söyledi. Kalitesi ve seviyesini sürekli arttırdıkları spor kulübünde uzman antrenörlerle öğrencilere spor dolu bir tatil hazırladıklarını belirten Tütüncü, “Spor yaparken iyi bir vatandaş olmanın yollarını, yöntemlerini öğrenecekler, bir yandan da şehri gezecekleri, sosyal aktivitelere katılacaklar etkinlik düzenledik. Öğrencilerimize böyle güzel bir tatil hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



20 bin kişilik piknik


Kepez Belediyesi Spor Okullarını öğrencilere verdiği eğitim kalitesini arttırınca her yıl daha fazla öğrencinin ilgisini çektiğini vurgulayan Tütüncü, “Tüm zamanların rekorunu kırarak, 5 bin 224 kayıt kabul eden spor okullarımızı takdir ve tebrik ediyorum. Çiçek gibi bir yaz tatili geçireceğiz. Ailelerle de beraber olacağımız büyük bir piknik programı yapacağız. Pikniğimize 20 binden fazla hemşerimizi davet edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:44
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