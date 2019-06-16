Kepez’in YKS kurs kayıtları başladı

Kepez Belediyesi’nin her yıl lise son sınıf ve yeni mezunlar için açtığı Yüksel Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS), kayıtları başladı.

Kepez Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında da üniversite kapılarını aralamak isteyen gençler için Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı(YKS), kursu açıyor. lise son sınıf ve yeni mezunlar için açılacak olan YKS kurs kayıtlarıbaşladı. 26 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecek olan kayıtlar için kursiyerler Teomanpaşa Kurs Merkezi ve Amir Ateş Semt Konağı’dan bilgi alabilecekler.

Kursiyerlere sınav

Kepez Belediyesi, Yüksel Öğretim Kurumları Sınavı’na(YKS), girecek olan adaylar için yıl boyuncaücretsiz deneme sınavları da düzenliyor. Temel Yeterlilik Testi(TYT) ve Alan Yeterlilik Testi(AYT) olmak üzere 2 oturumun gerçekleştirildiği sınavlarda; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler soruları yer alıyor. Kepez Belediyesi uzman eğitimci kadrosu ile geçtiğimiz yıl 120 öğrenciyi Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversite ve bölümlerine yerleştirdi.