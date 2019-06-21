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Kepez’in ulaşım ağı genişliyor

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İsmetpaşa ve İstiklal Caddeleri’ne toplamda 2 bin 186 metre uzunluğunda yeni yol kazandırdı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:26
Kepez’in ulaşım ağı genişliyor

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İsmetpaşa ve İstiklal Caddeleri’ne toplamda 2 bin 186 metre uzunluğunda yeni yol kazandırdı.


Yol çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Aktoprak Mahallesi’nde 2 caddede devam eden yol çalışmalarını tamamladı. Kepez Belediyesi, Aktoprak Mahallesi’ndeki İsmetpaşa Caddesine 884 metre, İstiklal Caddesi’ne de bin 302 metre uzunluğunda yeni yol kazandırdı. İlçenin dört bir yanında hummalı bir şekilde çalışan Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, parke, refüj ve asfalt çalışmaları ile vatandaşlara konforlu bir yaşam sunarken, ilçeye yeni açılan yollarla da ulaşım ağını her geçen gün genişletiyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:26
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