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Kepez’in parkları yenileniyor

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan mevcut semt parklarını yeniliyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:23
Kepez’in parkları yenileniyor

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan mevcut semt parklarını yeniliyor.


Kepez Belediyesi, ilçesindeki semt parkı sayısını her geçen gün bir kat daha artırırken, bir yandan da mevcut semt parklarını da düzenliyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, semt parklarını yenileme çalışmaları kapsamında; parklardaki yürüyüş parkuru, pergole, oturma grupları ve oyun gruplarını yeniliyor.


Göksu Mahallesi’ndeki 3 bin 355 metrekare alana sahip Şehit Er İsmail Ay Parkı ve Güneş Mahallesi 6091 sokaktaki 2 bin 700 metrekare alana sahip semt parkı da yenileme kapsamına alındı. İlçede sürdürdüğü semt parkı yenileme çalışmaları ile Kepezlilere daha güzel bir dinlenme ve yaşam alanı sunan Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, semt parklarını yenileme çalışmalarını 68 mahallede sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:23
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