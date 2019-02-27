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Kepez’in kadınlarına koordinasyon merkezi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’de açacakları Kadınlar Koordinasyon Merkezi ile kadınlara daha sağlıklı ve mutlu bir ilçe sunacaklarını söyledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:05
Kepez’in kadınlarına koordinasyon merkezi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’de açacakları Kadınlar Koordinasyon Merkezi ile kadınlara daha sağlıklı ve mutlu bir ilçe sunacaklarını söyledi.


Kepez Belediyesi’nin, ilçedeki kadınların eğlenmeleri, sosyal bir ortamı paylaşmaları amacıyla her ay farklı bir semtte gerçekleştirdiği ‘Hanımlar Buluşması’ etkinliği Gündoğmuş Mahallesi’nde yapıldı. Bir düğün salonunda yapılan ve yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte kadınlara, belediyenin gezici sağlık tırında göz taraması hizmeti de sunuldu.



“Kadınların belediyesiyiz”


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de buluşmaya katılarak, kadınlara yönelik projelerini anlattı. Tütüncü, “Bugün sizleri çok farklı bir heyecan içerisinde gördüm. Sizlerin gözlerindeki heyecan, yüreklerinizdeki sevgi aydınlık yarınların müjdesi. Hepinizden Allah binlerce kez razı olsun. Biz, hayatın ve toplumun merkezinde hanım efendileri görüyoruz. O sebepten dolayı biz, en çok kadınların belediyesiyiz, diyoruz.”



“Kadınlarımızın desteğiyle yürümeye devam”


Kepez’in, yeni döneminde her yanı ve yönüyle çok daha güzel olacağına işaret eden Başkan Hakan Tütüncü, “Bu güzelliği hanımlarımızla yakalayacağız. Her zaman söylüyorum; Bir kadın dünyaya bedeldir. Bir kadının gücü bütün dünyayı değiştirmeye yeter. Kepezli kadınlarımızın gücünü artırdığımızı hissettiğimiz andan itibaren bizim gidemeyeceğimiz hedef yoktur. Kepezli hanım kardeşlerim, bugüne kadar hep bizi desteklediler. Seçim sandığında da oylarıyla desteklediler. Geceleri dualarla desteklediler. Çarşıda, sokakta karşılaştığımızda sevgileri ve saygılarıyla desteklediler. Allah hepsinden razı olsun. Biz de hanımlarımızın bu desteklerine karşılıksız kalamazdık.Daha çok çalışma azmini onlardan alıyorduk. Durmadan, yorulmadan, dinlenmeden çalıştık. Gerçekten bugün Kepez, görevi devraldığımız 2009’dan çok daha güzel bir noktada. Şimdi yeni hedeflerle, hep birlikte geleceğe yürüyoruz.”



“Kadınların mutluluğu için çalışıyoruz”


Tütüncü şöyle devam etti:


“Kepezli hemşehrilerimizden aldığımız destekle çok çalışmaya, Kepez’i daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Hanımlara daha güzel bir Kepez meydana getireceğiz. Yeni dönemde kadın koordinasyon merkezimiz göreve başlayacak. Bu merkezimiz kadınlarımız için kültürden sanata, eğimden sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda hizmet verecek.Hanım kardeşlerimize sağlıklı, mutlu bir hayat sunacağız. Biz kadınlarımızın mutlu olmasını çok istiyoruz. En çok hanımlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Neden? Kadın mutlu olursa toplum mutlu olur. Hanımlarının mutlu olduğu güzel bir Kepez’i inşa etmek için yine onlardan aldığımız enerjiyle dur durak bilmeden yolumuza, yolculuğumuza devam edeceğiz.”



Karar alma mekanizmasında kadınlar da olacak


Başkan Tütüncü, yeni dönemde belediye meclisinde kadın üye sayısını artırdıklarına işaret ederek, “Yeni dönemde kadınlarımızın eli şehre daha çok değecek. Karar alma mekanizmalarında kadın kardeşlerimize de yer açtık. Beledi meclis üyesi listemizde 6 hanım kardeşimize de yer verdik. Bu dönem meclisimizde partimden 2 kadın üye vardı. İnanıyorum ki, yeni mecliste kadın üye sayımız 5 olacak. Kepez Belediye Meclisi’nde kadın üye sayımız 2,5 kat artacak. Yeni dönemde kadının eli şehre daha çok değecek. Kadının elinin değdiği yer cennetten bir köşe olur” ifadesini kullandı.



Kepez’de kadınlara iş ve aş var


Tütüncü, 3. Döneminde kadınlara yönelik yapacağı çalışmalarla ilgili de şunları kaydetti:


“Yeni dönemimizde kadınlarımız aile ekonomilerine daha çok katkı sağlayacak. Kadınlarımız, meslek edindirme kurslarımız AKMEK ile bir sanata ve meslek öğrenmeye yönlendirdik. Yeni dönemde en önemli hedefimiz iş garantili meslek edindirme kurslarının sayısını artırmak olacak. İş birliği yaptığımız kurumlarla birlikte açtığımız kurslarda hanımlarımız hem meslek öğreniyor hem de ücret alıyorlar. Kurs bittikten sonra ise işleri hazır. Bu çalışmayı genişleteceğiz. El ürünlerini pazarlamak isteyen hanımlar için kooperatifler kuracağız. Kırsal mahallelerimizde tarımla uğraşan hanımlarımıza destek vereceğiz. DokumaPark’ta, el emeği pazarımızı açtık. 3. Dönemimizde kadın emeğinin ekonomiye dönüştüğü el işi göz nuru eserlerin pazara sunulduğu semt el emeği pazarları açacağız.”

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:05
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