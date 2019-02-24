Kepez’e simülasyon merkezi

Kepez Belediyesi, müzeleri, kültür, sanat etkinleri ve festivalleriyle Antalya’nın cazibe merkezi haline gelen DokumaPark’a, simülasyon merkezi kazandırdı.

DokumaPark’taki, 30 koltuklu Kepez Simülasyon Merkezi’nin yapımı tamamlandı. Simülasyon merkezi, 1\25 oranında küçültülen Anadolu uygarlıklarının 84 adet eserinin yer aldığı Dokuma Açık Hava Müzesi içerisinde yer alıyor. Merkez ayrıca, 8D sinema salonu olma özelliğini de taşıyor.3D stereo gözlüklerle, hareketli koltuklarda, sis, duman ve su damlacıkları eşliğinde film izleyecek olan ziyaretçiler, 5 duyuya hitap eden hareketli simülasyonla büyük bir heyecan yaşayacaklar.

“Antalya’ya değer katacak”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile simülasyon merkezinde incelemelerde bulundu. Tütüncü ve beraberindekiler, merkezde Antalya ve Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı filmi izledi.

Kepez Simülasyon Merkezi’ni ve Dokuma Açık Hava Müzesi’ni yakında hizmete açacaklarını belirten Tütüncü, “Bu merkez, turizm adına şehre önemli bir cazibe olacak ve Antalya’ya değer katacak. Eğlence ve eğitime katkısının yanı sıra simülasyon merkezimiz teknoloji merkezi kimliğinde olacak. Belediyemizin, kamu kurumlarımızın, bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını yapabileceği bir merkez de olacak.Simülasyon merkezi 2. Dönemimizde vaat ettiğimiz 70 projede yer alıyordu. Allah’a şükürler olsun 2. Dönemimiz sonunda 70 projeyi tamamladığımız gibi 100’den fazla eseri hemşehrilerimize armağan ettik. Kepezli hemşehrilerimizin desteği ve onayıyla 123 proje ile 3 dönemimizde de yola devam edeceğiz." dedi.