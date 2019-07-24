Kepez’e portakallı cadde

Kepez Belediyesi, yeşil seferberliği kapsamında sıcak asfalt çalışmasını tamamladığı Ayanoğlu Mahallesi’ndeki Tansu Çiller Caddesi’nin orta refüjüne portakal ağacı fidanı dikti.

Kepez Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladığı caddeleri, Antalya’ya özgü portakal ağacı ile güzelleştiriyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün başlattığı yeşil seferberliği kapsamında caddelerin orta refüjlerine portakal ve zeytin ağaçları dikiliyor.Portakal ağacı dikiminin gerçekleştiği caddelerden biri de Ayanoğlu Mahallesi’ndeki Tansu Çiller Caddesi oldu. Varsak bölgesinde yer alan bu cadde, Başkan Hakan Tütüncü’nün birinci döneminde çift şeritli bir yol haline getirilmişti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddenin 8 metre olan genişliğini, 20 metreye çıkarmış, yolun taban zeminin sıkışması için cadde ilk olarak sathi asfaltla kaplanmıştı.

5 bin ton sıcak asfalt ve 47 adet portakal ağacı

Fen İşleri ekipleri, yol tabanının sağlam hale gelmesi ve kanalizasyon alt yapısının tamamlanmasından sonra bu yıl içerisinde Tansu Çiller Caddesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirdi. 1450 metre uzunluğundaki caddeye, 5 bin ton sıcak asfalt döküldü. Asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından caddenin orta refüjüne portakal ağacı fidanlarının dikimine başlandı. Caddeye 47 adet portakal fidanı dikilecek. Yol çizgilerinin çizilmesiyle birlikte caddedeki alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanmış olacak.

Kepez çiçek bahçesi oluyor

Başkan Hakan Tütüncü, çift şeritli bir yol haline getirdikleri Tansu Çiller Caddesi’nin yeni imajıyla bölgesine görsel güzellik ve değer kazandıracağını ifade etti.

Görev yılları içerisinde Kepez’e 3 milyon 200 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdıklarını kaydedenTütüncü, “Bu yıl ilçemiz için yeni bir yeşil seferberliği başlattık. İlçemizin caddelerini, meydanlarını, parklarını,kamusal tesislerin bahçelerini çeşitli süs bitkileriyle, portakal ve zeytin gibi ağaçlarla yemyeşil bir çiçek bahçesi haline getiriyoruz. Bu kapsamda Tansu Çiller Caddesi’ne 47 adet portakal ağacı fidanı dikiyoruz. Caddemiz, bahar aylarında çiçek bahçesine dönecek ve kokusuyla da hemşehrilerimize güzel bir bahar yaşatacak.” dedi.