0553 313 94 23

Kepez’den son 10 yılda 74 kilometre asfalt

Kepez Belediyesi, Varsak Karşıyaka, Aktoprak, Aydoğmuş mahallelerinin yollarını sıcak asfaltla kaplayarak, bölge sakinlerine konforlu yol hizmeti sunuyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 09:41
Kepez’den son 10 yılda 74 kilometre asfalt

Kepez Belediyesi, Varsak Karşıyaka, Aktoprak, Aydoğmuş mahallelerinin yollarını sıcak asfaltla kaplayarak, bölge sakinlerine konforlu yol hizmeti sunuyor. Son 10 yılda bölgede 74 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirildi.


Kepez Belediyesi, geçtiğimiz yıl aldığı meclis kararıyla 50 bine yaklaşan nüfusu ve 2 bin hektarlık alanıyla ilçenin en büyük mahallesi olan Varsak Karşıyaka’yı, üç mahalleye böldü. Hizmetlerin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla alınan karar sonrası mahallelerin isimleri Varsak Karşıyaka, Aktoprak ve Aydoğmuş oldu.



3 mahalleye 15 bin ton asfalt


Kepez Belediyesi, bu üç mahalledeki temel belediyecilik hizmetlerini artırarak sürdürüyor. Bölge sakinlerinin en önemli isteği olan sıcak asfalt talebi de hızlı bir şekilde karşılanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu yılın ilk 6 ayında bölgede 15 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdi. Bölgedeki Oruç Reis, Oğuz Özkan, Ergenekon Caddeleri, sıcak asfalt ve yol çizgisi çalışmalarıyla modern görünüme kavuşturuldu. Fen İşleri ekipleri, sadece caddeleri değil ara yolları da sıcak asfaltla kapladı. Sıcak asfaltı yapılan yolların çevresinde parke kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, komşu mahalleler Varsak Karşıyaka, Aktoprak ve Aydoğmuş mahallelerinde, son 10 yılda 74 kilometre uzunluğunda 90 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini hatırlattı.



Antalya-Manavgat arası kadar asfalt


Bölge sakinlerine, kaliteli ve konforlu yol hizmeti sunabilmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Başkan Tütüncü, “50 bine yaklaşan nüfusu ve 2 bin hektarlık alanıyla ilçenin en büyük mahallesi olan Varsak Karşıyaka’yı, hizmetlerin daha kaliteli ve etkin yapılabilmesi amacıyla üç mahalleye bölmüştük. Bugüne kadar bölgede rekor seviyede gerçekleştirdiğimiz temel belediyecilik hizmetlerimiz, büyüyerek devam ediyor. Üç mahalledeki hemşehrilerimizin en önemli talebi asfalttı. Plan ve program içerisinde bu talebi karşılıyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında bölgede 15 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bugüne kadar üç mahallede 74 kilometre asfalt çalışması yaptık. Merkez ile Manavgat arasındaki yol mesafesinin 79 kilometre olduğunu düşündüğümüzde bölgedeki asfalt hizmetinin büyüklüğü daha iyi anlaşılmış olacak. Planlama dahilinde üç mahallemizdeki asfalt çalışmalarımız önümüzdeki aylarda da devam edecek” açıklamasını yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 09:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    1. ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan..
    2. Otomobilin altında kalan motosikletli..
    3. Mayısta 501 yatırım teşvik belgesi..
    4. Konyaaltı Belediye Başkanı Esen: "300..
    5. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    6. Dün hastaneye kaldırılmıştı!..
    7. Sapanca gölünde kaybolan çocuğun..
    8. Çorum Belediyesi terörle mücadele..
    9. Kepez’den son 10 yılda 74 kilometre..
    10. (Özel) Kediyi önce saçmayla vurdular,..
    11. (Özel) İnşaatın çatısında yürekleri..
    12. Çamur ve kumla oynamak çocuklar için..
    13. İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan..
    14. Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    15. Aracın çarptığı vaşak telef oldu
    16. Tatvan’da yaz şenlikleri başladı
    17. (Özel) İstanbul’da motosikletli..
    18. İsmini çocukların belirlediği Turist..
    19. (Özel) İstanbul’da motosikletli gencin..
    20. (Özel) Ne kadar çok bağımlıysanız o..
    21. Sokakta bulunan peçeli baykuş doğaya..
    22. (Özel) Motosiklet sürücüsüne yastıklı..
    23. Kadına şiddetin kaynağı alkol ve kumar!
    24. Adana'da bir esnafın silahlı saldırı..
    25. (Özel) E-5 karayolunda taksicilerin..
    26. Deniz Türüç’ün Galatasaray’dan..
    27. Adana’daki cinayetten 15 yıllık kan..
    28. Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Deniz..
    29. Çocuklardan "Öncelik yayanın, öncelik..
    30. Ekrem İmamoğlu, Sandıklı’da Sarı..
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek