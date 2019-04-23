Kepez’den sıfır atık projesine destek

Kepez Belediyesi, Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerine Geri Dönüşüm Tesisi’ni gezdirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vizyon projesi olarak kabul edilen ‘Sıfır Atık Projesi’ne okullardabilgilendirme semineri düzenleyerek destek veren Kepez Belediyesi,çocukları geri dönüşüm tesisi ile buluşturdu. Mimar Sinan İlkokulu öğrencileriGeri Dönüşüm Tesisi’nde ambalajların tesise gelişinden ayrıştırılışına, preslenip nakliyesine kadar her aşamayı görme şansını yakaladılar.

Çocuklar için temiz bir dünya

Öğrenciler, çevre mühendisleri tarafından sıfır artık ve ambalaj atıklarının toplanıp değerlendirilmesi, bu atıkların çevreye olan zararı gibi konularda da bilgilendirildiler. Çevreci çalışmaları ile projeler üreten Kepez Belediyesi, şubat ayından bu yanaGeri Dönüşüm Firması ile beraber okullarda sıfır atık toplama noktaları da oluşturdu.