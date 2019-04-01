Kepez’den öğrencilere sıfır atık semineri

Kepez Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vizyon projesi olarak kabul edilen ‘Sıfır Atık Projesi’ne, okullarda düzenlediği eğitim seminerleriyle destek veriyor.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sıfır Atık Projesi’nin okullarda binlerce çocuğa ulaşabilmesi için kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde cumhurbaşkanlığı külliyesinde başlatılan ’Sıfır Atık’ projesine Kepez Belediyesi’nden de destek geldi. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Erensan Geri Dönüşüm Firması işbirliğiyle, Kepez’deki okullarda israfın önlenmesi, doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimi konularında farkındalık uyandırmak için eğitim seminerleri düzenleniyor. İlçede eğitim gören öğrencilere proje kapsamında çevre bilinci aşılanırken, birçok projenin öncüsü olan Kepez Belediyesi bakanlığın projesine de destek veriyor.

Çevre eğitimlerine devam

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Projesi’ne destek amacıyla başlatılan geri dönüşüm ve sıfır atık konulu eğitim semineri ilçede eğitim veren Arslanlar İlköğretim Okulu ile Gülgün Nihat Ömür İlköğretim Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları ile düzenlenen eğitim seminerlerinde çocuklar geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgilendirildi. Çevre bilincinin aşılandığı geleceğin büyükleri bu eğitimlerle daha güzel bir dünya için bilgilendirildi. Eğitim seminerlerinin ardından temizlik işleri ekipleri tarafından okullara, cam, kağıt, plastik ve metalatık toplama kutuları yerleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vizyon projesi olarak kabul edilen ‘Sıfır Atık Projesi’ çocukların çevre bilinci ile temiz bir dünya’da büyümesini ve kaynakların da doğru bir şekilde kullanılmasını amaçlıyor. Kepez Belediyesi’nin çocuklara daha temiz bir dünya için yola çıkan eğitim seminerleri farklı tarihlerde farklı okullarda devam edecek.