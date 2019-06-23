Kepez’den Nostaljik Yeşilçam Sokağı Kepez Belediyesi, Nostaljik Ramazan Sokağı’ndan sonra şimdide Dokumapark’ta Nostaljik Yeşilçam Sokağı açtı.

Kepez Belediyesi, Nostaljik Ramazan Sokağı’ndan sonra şimdide Dokumapark’ta Nostaljik Yeşilçam Sokağı açtı. Nostaljik Yeşilçam Sokağı, 1960’lı ve 1970’li yılların hatıralarına ışık tutuyor.

Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark, Antalyalıların buluşma noktası haline geldi. Kepez Belediyesi, Nostaljik Ramazan Sokağı’ndan sonra şimdide Dokumapark’ta Nostaljik Yeşilçam Sokağı açtı. Anılara ışık tutacak sokakta aile çay bahçesi’nden, çocukluğumuzdaki bakkallara, kahvehane’den pastaneye kadar hatıralara iz bırakan tüm anılar yer alıyor. Yeşilçam afişleri ile süslenen Nostaljik Yeşilçam Sokağı, açıldığı ilk gün özlenen açık hava sinema gösterimleri ile ziyaretçilerden tam not adlı.

Çok sayıda vatandaşın akın ettiği Nostaljik Yeşilçam Sokağı’nda tahta sandalyeler üzerinde, Yeşilçam’ın unutulmaz film müzikleri eşliğinde, 1960’lı ve1970’li yılların efsane filmleri izlendi. Nostaljik Yeşilçam Sokağı, 1960-1970’li yılların özlemini duyan ve anılara yolculuk yapmak isteyen tüm Antalyalıları Nostaljik Yeşilçam Sokağı’na bekliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.