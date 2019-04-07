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Kepez’den kadınlara diyetisyen desteği

Kepez Belediyesi, 13 ayrı noktada düzenlediği step, aerobik ve plates kurslarında Kepezli hanımlara Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı desteği de sağlıyor.

07 Nisan 2019 Pazar 12:12
Kepez’den kadınlara diyetisyen desteği

Kepez Belediyesi, 13 ayrı noktada düzenlediği step, aerobik ve plates kurslarında Kepezli hanımlara Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı desteği de sağlıyor.


Kepez Belediyesi’nin kadınlara özel başlattığı step, aerobik ve plates kurslarında, sağlıklı beslenme ve sağlıklı kilo vermenin püf noktaları da öğretiliyor. Profesyonel antrenörler tarafından verilen ve büyük ilgi gören step, aerobik ve plates kurslarına katılan kadınların vücut kitle endeksi ölçülüyor, kişiye uygun beslenme şekilleri belirlenerek, sağlıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Kepezli kadınlara sağlıklı beslenme ve sağlıklı kilo vermenin yolları Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Kübra Efe tarafından anlatılıyor. Kepezli kadınların ilçenin 13 ayrı noktasında güne spor yaparak sağlıklı ve zinde başladıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Sporla genç ve sağlıklı kalmanın yollarını arayan kadınlarımızı burada görmekten çok mutlu oluyoruz. Yapılan sporun beslenmeyle desteklenmesi gerekliliğinden kadınlarımıza bu konuda yardımcı olacak uzmanları getirdik. İnanıyorum ki, kadınlarımız mutlu olursa aileler, aileler mutlu olursa toplum mutlu olur.” ifadesini kullandı ve ekledi; “Kadınlarımız, spor yapma imkanı bulduklarında sosyalleşiyor, uzmanlar ve diyetisyenler eşliğinde sporlarını yaparak, sağlıklı yaşama merhaba diyorlar.” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 12:12
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