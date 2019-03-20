Kepez’den hasta yakınlarına 5 yıldızlı tesis

Kepez Belediyesi tarafından hasta yakınları için inşa edilen 80 yatak kapasiteli ve ücretsiz ‘Hasta Yakınları Konuk Evi’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kepez Belediyesi’nin Antalya’ya tedaviye gelen hastaların yakınlarına konaklama imkanı sunacak olan 5 yıldızlı otel konforundaki ‘Hasta Yakınları Konukevi’ kapılarını misafirlerine araladı. Hasta Yakınları Konukevi’nin açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bugün açılışı yapılan Hasta Yakınları Konuk Evi’nin 10 yıl önce belediye başkanlığı görevine geldiğinde ilk hayata geçirmek istediği proje olduğunu söyledi.

“En çok istediğim projeydi”

Antalya’ya tedavi için gelen hasta yakınlarının hastane bahçelerinde, otoparklarda, koridorlardaki görüntülerinin beynin de yer ettiğini belirten Başkan Tütüncü, “İşte bunun için Hasta Yakınları Konuk Evi’ni açmayı çok istedim. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gittiğinizde yazın çimlerin üzerinde yatanları, kışın ise koridorlarda yatanları, soğuk havalarda araçların içerisinde battaniyeye sarılarak uyuyanları görürsünüz. Aslında onlar şifa talebi ile Antalya’mıza gelmiş hastaların yakınları. Bir pansiyona, ya da bir otele gidemeyecek olduklarından dolayı buralarda gecelemek zorunda olan vatandaşlarımız. Bizde onlara sıcacık bir yuva açalım, onların karınlarını doyuralım, yazın sıcakta, kışında soğukta dışarıda kalmasınlar onları konuk edelim istedik. Bu sebepten dolayı bu projeye geliştirdik” dedi.

“Yıllar önce haya geçirildi”

Bugün açılışı yapılan Hasta Konuk Evi’nin doğuşunun aslında yıllar öncesine dayandığını hatırlatan Başkan Tütüncü, “Bu proje Kültür Mahallesi’nde kiralamış olduğumuz 3 katlı bir binanın içerisinde yıllar önce doğdu. Projemizi 32 yataklı sıradan bir pansiyona sahip bir ortamda hayata geçirdik. Antalya’ya gelen hasta yakınlarımıza ilk misafirperverliğimizi orada gösterdik. Kurumsallaşmanın da ön şartı binalaşma olduğundan dolayı ve kalıcı bir eser inşa edelim istedik. İşte! Bu hayalimizi bugün gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 80 yataklı, 5 yıldızlı otel konforuna sahip bu tesisi hasta yakınlarımızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

“Oy için hizmet yapmıyoruz”

“Biz yaptığımız hizmetleri sadece oy karşılığı yapmıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Burada konaklayacak olanlar bize oy veren insanlar değil. Böyle bir düşünce bizim anlayışımızda doğru değil. Asıl olan darda kalmış zorda kalmış kimselerin gönüllerine girebilmektir. ‘Allah razı olsun’ duasını alabilmektir. Bizim hizmet anlayışımızda sadece Kepez değil, Türkiye’nin her köşesi var. Hasta Yakınları Konuk Evimiz de daha öncesinde olduğu gibi sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerimiz ücretsiz olarak verilecek. Antalya’ya gelen hasta yakınlarımızı en güzel şekilde ağırlayacağız.” dedi.

Kepez’de 123 proje

Kepez’in Muratpaşa ve Konyaaltı İlçelerini hizmette geçtiğini belirten ve sözlerine “Hakan’la yeni hedeflere” diyerek devam eden Taş, “Hakan başkanımızın açıklamış olduğu 123 proje var.2009’da ve 2014’de vermiş olduğu bütün vaatleri yerine getirdi. Biz bazıları gibi Büyükşehir’e aday olup da 77 proje ile halkın karşısına çıkmadık. Kepez’de 123 proje,Büyükşehir de ise Menderes başkanımızın 359 projesi ile karşınıza çıktık. Biz hemşerilerimize ve milletimize hizmet ediyoruz. Hem de hemşehrilerimizin gönüllerini kazanıyoruz. Sizlerin destekleri daha güzel hizmetler yapacağız. Destek sizden hizmet bizden” diyerek sözlerini bitirdi.