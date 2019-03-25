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Kepez’den cemevi protokolü

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Cemevi protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:15
Kepez’den cemevi protokolü

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Cemevi protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Protokol Törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkez Yöneticisi Hasibe Akpınar, Pir Sultan Abdal Derneği Antalya Şube Başkanı Selçuk Akpınar, Alevi Bektaşi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Meral Altun, Amasya Merzifon Kayadüzü Dernek Başkanı Hüseyin Bambal, Alevi Kültür Derneği Kepez Şubesi Başkanı Seher Yılmaz ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Manavgat Şubesi Başkanı Aykut Altun katıldı.


Törenin açılış konuşmasını yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi Başkanı Adnan Arslan, bu ülke için geçmişte yaşanan savaşlarda Ermenilerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerinbirlikte savaştığını hatırlattı. Sadece Türkiye’nin her tarafından değil, Kerbela’dan bile gelen dedelerimizin omuz omuza verip çarpıştığını vurgulayan Arslan, “Çanakkale’de Atatürk’ün 2,5 saat yürüyüp o zalimleri geri püskürttüğü yerleri gördük. Bu toprak düşmanlardan kurtarılırken ne Ermeni, ne Kürt, ne de Alevi soruldu. Orada yan yana yatıyorlar. Biz Alevilerin ibadet yeri cemevidir. Biz bu ülkenin yurttaşıyız, devletimize bağlı vatandaşlarız, cemevi hakkımızdır” diye konuştu.


Geçen Ocak ayında kendilerini ziyarete gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün yetmeyeceği gerekçesiyle ikinci cemevi’ni yapma kararı aldığını belirten Arslan, “Başkanımız, zaten her Muharrem ayı etkinliklerimize geliyordu. Bir cemevi yapıp işletmesini size vereceğim demişti. Bu konuda hep hayal kırıklığına uğruyoruz deyince, hemen bürokratlarını aradı, işleri hızlandırdı. Son 1,5 ayda yer bulundu ve imardan geçti. Kendisine ve tüm belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.



İmar sorunu nedeniyle gecikti


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, birinci cemevinin yapımının neden 8,5 yıl sürdüğünü açıklayarak konuşmasına başladı. Buraya cemevi yapımı için birinci engel olan imar planlamasının 3 kez mahkemelerce iptal edildiğini hatırlatan Başkan Tütüncü, dördüncü imar planının geçmesiyle yapılaşmanın önünün açıldığını söyledi.



Birinci cemevi’ni Büyükşehir ile yaptık


Buradaki cemevi yapımı projelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in üstlendiğine değinen Tütüncü, “Cemevini Büyükşehir Belediyesi olarak yapmak istediler. Kepez Belediyesi de cemevi yapımı maliyeti kadar maliyeti olan kamulaştırma ve müştemilatı üstlendi” dedi.



Protokol imzalandı


Göreve gelir gelmez yapmak istedikleri cemevi projesinin imar sorununun çözülmesiyle hemen başlayabildiğini vurgulayan Tütüncü, “Biz imara uygun bir cemevi yapalım diye uğraştık, 8,5 yıl imar sorunu yüzünden zaman kaybettik. Geçen Ocak ayında yaptığım ziyarette, yetmeyeceği gerekçesiyle ikincisini yapmaya kararı aldık. Burada nasıl bir bina tasarlanacağını alevi kardeşlerimize bıraktık. Derneğin tamamıyla işin merkezinde olduğu bir süreci hızlı şekilde bugüne getirdik. Bundan sonra ihale süreci başlatılacak. 1 Ocak 2020’de buradaki 750 m2’lik cemevi ve çevre düzenlemesi tamamlanmış olacak. İkinci cemevi yapımı 10 yıllık değil, 2 aylık bir süreçte tamamlanacak” diye konuştu. Konuşmaların ardından, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi Başkanı Adnan Arslan arasında cemevi protokolü imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde; cemevi’nin yapımı belediye, yönetimi ve işletmesinin de dernek tarafından üstlenilmesi kararı alındı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:15
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