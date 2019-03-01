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Kepez’de trafik kazaları ile değişen hayatlar anlatıldı

Kepez Belediyesi’nin katkıları ile trafik kazaları ile değişen hayatların anlatıldığı ‘Engelsiz Trafik’ konulu panel düzenlendi.

01 Mart 2019 Cuma 15:55
Kepez’de trafik kazaları ile değişen hayatlar anlatıldı

Kepez Belediyesi’nin katkıları ile trafik kazaları ile değişen hayatların anlatıldığı ‘Engelsiz Trafik’ konulu panel düzenlendi. Panelin konuşmacıları da, geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamları bir anda değişen engelli bireyler oldu.


Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’nin katkıları,Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı,İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ’Engelsiz Trafik’ konulu panel düzenlendi. Trafik kurallarına dikkat çekebilmek ve her insanın aslında birey engelli adayı olduğunu gösterebilmek amacıyla düzenlenen panelin konuşmacıları da, geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamları bir anda değişen engelli bireyler oldu. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Engelsiz Trafik’ konulu panele Esma Alper Özkaya, Sait Altınbilek ve Hamdullah Eliş konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar engelli bir birey olarak yaşamlarını sürdürmelerine neden olan kazaların ibret verici öyküsünü dinleyiciler ile paylaştılar.



Trafik kuralları da anlatıldı


Esma Alper Özkaya, madde bağımlısı ve alkollü olarak direksiyona geçen sürücünün çarptığı mobesa kamerasının direğinin bacağına devrilmesi sonucu nasıl sakatlandığını ve geçirdiği 30 ameliyat sürecini anlattı. Emniyet kemeri takmayan ve yağan yağmurda aracının kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden ve başını cama çarpan Sait Altınbilek de, camın 2 gözünü kesmesi sonucu görme yetisini nasıl kaybettiğini aktardı. Emniyet kemeri takmayan ve karşı yönden gelen aracın çarpması sonucu beyin kanaması geçiren Hamdullah Eliş de, kaza anını ve kazadan sonra yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı. Herkesin gelecekte engelli bir birey olabileceğine dikkat çekilen panelde, İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından da dinleyiciler, trafikte uyulması gereken kuralları konusunda da bilgilendirildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:55
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