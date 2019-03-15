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Kepez’de sağlık yatırımları

Kepez Devlet Hastanesi’nde düzenlenen ‘14 Mart Tıp Bayramı’ kutlamalarında konuşan Başkan Tütüncü, sağlık çalışanlarının daha iyi hizmet verebilmesi, halkın da sağlık alanında daha iyi hizmet alabilmesi için Kepez’de sağlık yatırımlarının önünü açtıklarını söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Kepez’de sağlık yatırımları

Kepez Devlet Hastanesi’nde düzenlenen ‘14 Mart Tıp Bayramı’ kutlamalarında konuşan Başkan Tütüncü, sağlık çalışanlarının daha iyi hizmet verebilmesi, halkın da sağlık alanında daha iyi hizmet alabilmesi için Kepez’de sağlık yatırımlarının önünü açtıklarını söyledi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile birlikte Kepez Devlet Hastanesi’nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarına katıldı. Başkan Tütüncü, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. İbrahim Çetin ve Hastane Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan ile birlikte sağlık personelinin tıp bayramını kutlayarak, bir konuşma yaptı. Sağlık çalışanlarının ne kadar ulvi bir sanatı icra ettiklerini ifade eden Tütüncü, böylesi bir ortam içinde ortaya koydukları hizmetten ne kadar büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Toplumlara yön verenlerin aslında sağlık personeline yol açması, onlarla beraber bir gelecek projeksiyonu oluşturmasını da çok önemli bulduğunu vurgulayan Tütüncü, “Biz halkımızın sağlık hizmetlerinde en iyi hizmeti alabilmesi için çok büyük bir özen gösterdik” dedi.


Kepez’e çok sayıda sağlık yatırımı


Kepezlilerin daha nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesinin belediyecilik ilkelerinden olduğunu belirten Tütüncü, “İçinde bulunduğumuz Türkiye’nin ilk akıllı hastanesi, hem Kepez, hem de Antalya açısından önemli bir hizmet. Arzu ediyorum ki bu sağlık grubu çok daha güzel günlere yürüsün. Kepez’e pek çok semt polikliniğinin, ağız ve diş sağlığı hastanesi ve hızır acil servis noktalarının açılması, bizim ilgilenmemiz sonucudur. Sizleri daha iyi sağlık hizmeti verebileceğiniz hizmet noktalarını oluşturalım ki, faydalı hizmetleri beraber üretmiş olalım” diye konuştu.


Her yıl kutlamalarda beraberiz


Her yıl Tıp Bayramı’nı Kepez’deki farklı sağlık tesislerinde kutladıklarını hatırlatan Tütüncü, “Sizlerle birlikte olmak bizim için yaşam felsefemizdir. Sadece sağlık değil, hayatın her alanında toplum için değer üretenler, bizim için çok kıymetli” dedi.Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Dr. Ayşe Tütüncü ve Belediye Başkan Yardımcı Dr. Mustafa Özsoy, hastane personeline teşekkür belgelerini takdim etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
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