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Kepez’de oy kullanmaya engel kalmayacak

Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde oy kullanmak isteyen, ancak tek başına gitme imkanı olmayan vatandaşlar için iş başında olacak.

28 Mart 2019 Perşembe 13:29
Kepez’de oy kullanmaya engel kalmayacak

Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde oy kullanmak isteyen, ancak tek başına gitme imkanı olmayan vatandaşlar için iş başında olacak.


Hasta, engelli veya yaşlı olması sebebiyle oy kullanmaya tek başına gidemeyecek olan vatandaşlar Kepez Belediyesi ‘nin Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince verilecek olan hizmetten ücretsiz yararlanabilecek. Sağlık ekiplerince engelli vatandaşlar engelli hizmet araçları, yaşlı ve hasta olan vatandaşlarda ambulanslarla evlerinden alınarak, oy kullanacakları sandıklara taşınacaklar. Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri oy kullanma işleminin ardından, engelli veya yaşlı olan vatandaşları tekrar evlerine ulaştıracak.Vatandaşlığın bir gereği olan oy kullanma işlemini gerçekleştirmek isteyen ancak fiziksel engelli, hasta ya da yaşlı olan vatandaşlarIN0 242 316 07 08 ya da 0 537 593 84 52 whatsapp ve iletişim hattını arayarak, bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecekleri bildirildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:29
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