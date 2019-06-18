0553 313 94 23

Kepez’de ‘Nostaljik Yeşilçam Sokağı’ açılıyor

Kepez Belediyesi, Nostaljik Ramazan Sokağı’ndan sonra şimdide Dokumapark’ta Nostaljik Yeşilçam Sokağı açıyor.

18 Haziran 2019 Salı 13:15
Kepez’de ‘Nostaljik Yeşilçam Sokağı’ açılıyor

Kepez Belediyesi, Nostaljik Ramazan Sokağı’ndan sonra şimdide Dokumapark’ta Nostaljik Yeşilçam Sokağı açıyor. Yeşilçam Sokağı, 1970’li ve 1980’li yılların hatıralarına ışık tutacak.


Kepez Belediyesi tarafından, Dokumapark’ta Nostaljik Yeşilçam Sokağı açılacak. Nostaljik Yeşilçam Sokağı’nda aile çay bahçesi’nden, 80’li yılların bakkalına, kahvehane’den pastaneye kadar hatıralara iz bırakan tüm anılar bu sokakta yer alacak. Nostaljik Yeşilçam Sokağı, 22 Haziran Cumartesi günü Dokumapark’ta açılacak ve 18 Ağustos’a kadar Antalyalıları misafir edecek.



Dokumapark’ta anılara yolculuk


Yeşilçam afişleri ile süslenen Nostaljik Yeşilçam Sokağı, 1970’li ve 1980’li yılların anılarına ışık tutacak. Bir zamanların özlenen açık hava sinema gösterimleri, unutulmaya yüz tutmuş sokak satıcıları, o yılların unutulmaz nostaljik şarkıları ile Yeşilçam Sokağı, Antalyalıların hatıralarında iz bırakacak. Büyükler 1970’li ve 1980’li yılların anılarına yolculuk yaparken, çocuklarda kendileri için hazırlanan etkinliklerle dolu dolu bir yaz tatili geçirmenin keyfini sürecekler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İstanbul seçimlerini maniple etmek için bir eylem yapılıyor"
    1. "İstanbul seçimlerini maniple etmek..
    2. İbrahim Başaran ile 1 yıl daha
    3. Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    4. Senex Kongresi’nde Genç..
    5. TFF-Kulüpler Birliği toplantısı başladı
    6. MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu)..
    7. Hatay’da ev yangını
    8. MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi..
    9. Afşin’de FETÖ’den 1 kişi gözaltına..
    10. Kilis’te Muhammed Mursi için gıyabi..
    11. Milli Savunma Bakanlığı: "ABD Savunma..
    12. Darbesever Batı, Mursi’nin vefatına..
    13. JAK timinden Ölüdeniz’de gerçeği..
    14. Yumurtanın kolisi 4.5 liraya kadar..
    15. Bakan Varank’tan genç bilim insanına..
    16. Eyyübiyeli gençler büyük başarı sağladı
    17. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    18. Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme..
    19. Vali Dağlı, “Trafikte patpat izin yok,..
    20. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması