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Kepez’de kuş pazarı açılacak

Başkan Hakan Tütüncü, Nisan ayı içerisinde Kepez’de güzel bir kuş pazarı açacakları sözünü verdi

07 Mart 2019 Perşembe 14:58
Kepez’de kuş pazarı açılacak

Başkan Hakan Tütüncü, Nisan ayı içerisinde Kepez’de güzel bir kuş pazarı açacakları sözünü verdi

 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kent Ormanı’nda Antalya Güvercin Sevenler Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada güvercin tutkunları, Başkan Hakan Tütüncü’den ilçeye bir kuş pazarı kurmasını ve etkinliklerini yapabilecekleri bir yeri kendilerine tahsis etmesini talep ettiler. Başkan Tütüncü de güvercin severlerle, Nisan ayı içerisinde kuş pazarını kuracaklarını ve etkinlik için de bir yeri tahsis edeceklerinin sözünü verdi. Hayata, tutku ile bağlanan insanları çok sevdiğini belirten Tütüncü, “Hayatı güzel yaşamamızı sonuçlayan da sahip olduğumuz tutkular ve hobilerdir. Bugüne kadar ki belediyeciliğimde hemşehrilerimizin hobilerini şehre bir renk olarak sunmak istedim. Araba tutkunlarına, yarışabilecekleri bir pist yaptık. Klasik otomobil tutkunları için DokumaPark’ta, Kent Ormanı’nda çeşitli klasik otomobil buluşmaları düzenledik. Antika tutkunları için de DokumaParkt’ta antika pazarı açtık. Şimdi de Güvercin tutkunu hemşehrilerimizin kuş pazarı talebini karşılıyoruz. ” ifadesini kullandı.



Kepez’e yeni bir buluşma noktası

 

Tütüncü, Nisan ayı içerisinde kuş pazarını kuracaklarını kaydederek, şunları söyledi: “Kuş pazarı ile Antalya’daki kuş alıcı ve satıcılarını Kepez’de bir araya getireceğiz. Hafta sonu, kuş pazarında kuş satıcıları tezgâhlarını açacak. Bu tezgâhlarda güvercin, tavuk, horoz, hindi, kanarya gibi birçok yaygın türün yanında, özel ırk güvercinler alıcılarla buluşacak. Kuş pazarı, Kepez adına hafta sonları için güzel bir cazibe noktası olacak. Satıcıların kimlik bilgilerinin kayıt altına alınacağı kart sisteminin olacağı düzgün bir kuş pazarını hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Antalya Güvercin Sevenler Derneği üyelerinin heyecanını paylaşıyor ve tutkularını destekliyorum. Yapacakları her türlü etkinlikte yanlarındayım.”

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:58
  1. Antalya
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