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Kepez’de kurban kesim yerleri belirlendi

Kepez Belediyesi, Zafer, Yenidoğan, Varsak Karşıyaka, Varsak Ayanoğlu ve Teomanpaşa Mahallesi kapalı semt pazar yerlerini kurban kesim yerleri olarak belirledi.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:01
Kepez’de kurban kesim yerleri belirlendi

Kepez Belediyesi, Zafer, Yenidoğan, Varsak Karşıyaka, Varsak Ayanoğlu ve Teomanpaşa Mahallesi kapalı semt pazar yerlerini kurban kesim yerleri olarak belirledi.


Kepez Belediyesi, ilçede bu yıl kurban pazarı olarak 2, kurban kesim yeri olarak da 5 nokta belirledi. Vatandaşların kurban kesimlerini rahat ve huzurlu bir ortam da gerçekleştirebilmesi için gerekli tedbirleri alan Kepez Belediyesi, kurban satış yeri olarak, Varsak Menderes Mahallesi’ndeki mezbaha yanında bulunan mal pazarındaki alanı ve Çamlıbel Mahallesi’ni belirledi. Kepez Belediyesi, kurban kesim yeri olarak da ilçede Zafer, Yenidoğan, Varsak Karşıyaka, Varsak Ayanoğlu ve Teomanpaşa Mahallesi’ndeki pazar alanlarını seçti.



Belediyenin kesim yeri Zafer Mahallesi


İlçede 5 noktayı kurban kesim yeri olarak belirleyen Kepez Belediyesi, Zafer Mahallesi’ndeki Cumartesi pazarını belediye kesim yeri olarak belirledi. Zafer Mahallesi pazar yerindeki kurban kesim işlemleri belediye tarafından gerçekleştirilirken, kesim yeri olarak belirlenen diğer 4 mahallede de kurbanını kendisi kesmek isteyen vatandaşlar için hazırlandı. Vatandaşlar, Kepez Belediyesi’nin 310 58 58 nolu numarasından kurban satış noktaları ve kurban kesim yerleri ile ilgili bilgi alabilecekler.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:01
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