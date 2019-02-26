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Kepez’de gençlere ve kadınlara spor müjdesi

Kepez Belediye Başkanı ve Başkan adayı Hakan Tütüncü, gençlere spor akademisi,mahalleli kadınlara ise spor kursu müjdesi verdi.

26 Şubat 2019 Salı 10:34
Kepez’de gençlere ve kadınlara spor müjdesi

Kepez Belediye Başkanı ve Başkan adayı Hakan Tütüncü, gençlere spor akademisi,mahalleli kadınlara ise spor kursu müjdesi verdi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, milli takıma sporcular yetiştiren ve ulusal turnuvalarda önemli başarılara imza atan Prof. İhsan Koz İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübü’nü ziyaret etti.


AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar’ın da yer aldığı ziyarette Tütüncü, Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi’nce açılan tekvando kursuna katılan öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.



“2010’da hentbol şampiyonu oldular”


Tütüncü, Barış ve çevre mahallelerinin gençlerini ve çocuklarını sporla geleceğe hazırlayan Prof. İhsan Koz İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübü’nün, Tekvando Milli Takımı’na 17 sporcu gönderdiğini belirtti. Bu başarısından dolayı kulübün antrenörleri Minnet Demir ve Ümmü Özcan’ı kutlayan Başkan Tütüncü, “Bu okulda 2010’da çok önemli bir başarı elde ettik. Bu okulun kız hentbol takımı vardı. Okulun beden eğitimi öğretmeni Seda Hoca, hentbol takımını Türkiye şampiyonu yapmıştı. Belediye olarak kendilerine ciddi bir destek vermiştik. O gençler, gurur kaynağımız olmuştu.”



“Bu okuldan büyük bir başarı hikâyesi daha bekliyorum”


Çocukları, gençleri güçlü bir şekilde geleceğe hazırlamak amacıyla spora ciddi bir destek verdiklerini dile getiren Tütüncü, “Yaptığımız işe dört elle sarılın. Kocaman hayaller kurun. Başarı olacağınıza inanının. Kulübün 17 tekvandocusunun Milli Takımda yer almaları bizi mutlu etti. Her zaman sizin yanınızdayız. Belediyemiz, imkânlarıyla, sağlayacağı katkılarla sizlerin yanında olacak. Tek isteğimiz sizleri güçlü bir şekilde geleceğe taşınmasıdır. Sizleri çok seviyorum. Bu okul, güzel başarı hikâyeleri yazdı. Yeni yazılacak hikâye,inanıyorum ki çok daha büyük bir hikâye gelecek. Belediyecilikte benim en önemli önceliğim çocuklar ve gençlerdir. Çünkü çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz. Size verdiğimiz değeri fark ederek çalışmaya devam edin. Hiç durmayın her zaman yanı başınızdayım.”



“Kepez spor akademisi kuruyor”


Tütüncü, “Çocukların, gençlerin eğitimleri, güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanmaları ve onların sosyalleşmesi konusunda büyük gayretler gösterdik, gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem amatör sporları çok daha farklı şekilde desteklemeyeceğiz. Bugüne kadar amatör sporlarda çok çok iyiydik. Ama bundan sonraki süreçte amatör sporla ilgili yeni bir adım atıyoruz. Yeni dönemin 123 projesinden bir tanesi spor akademisi olacak. Belediye olarak spor akademisi kuracağız. Bu spor akademisinin içerisinde amatör sporlara ilişkin bir şube de olacak” diye konuştu.


Tütüncü, Barış Mahallesi’ndeki hanımlara, Prof. İhsan Koz İlkokulu’ndaki spor salonunda, plates, step ve aerobik kursu açacaklarının müjdesini verdi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:34
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