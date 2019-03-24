0553 313 94 23

Kepez’de drag heyecanı

Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde açtığı drag pistinde ilk gün düzenlenen ısınma ve hazırlık yarışları, heyecanlı anlara sahne oldu.

24 Mart 2019 Pazar 12:30
Kepez’de drag heyecanı

Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde açtığı drag pistinde ilk gün düzenlenen ısınma ve hazırlık yarışları, heyecanlı anlara sahne oldu.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün hız tutkunları için söz verdiği ve geçtiğiniz yıl Odabaşı Mahallesi’nde hizmete açılan Drag Pisti, heyecanlı yarışlara sahne oluyor. İki gün sürecek olan yarışların ilk gününde düzenlenen ısınma ve-hazırlık yarışları nefesleri kesti. Kepez Drag Pisti 2019 Sezon Açılışı yarışlarına 14 ilden 50 araç, 100 pilot ve kopilot katıldı. Yurt dışından da 4 farklı grubun katıldığı yarışlar heyecan dolu saatlere sahne oldu.


Isınma ve hazırlık yarışları ile start alan drag yarışlarında, pilotlar dereceye girebilmek için birbirleri ile kıyasıya mücadele veriyor. Vatandaşlar, yarışları izlemek için sabahın erken saatlerinde trübündeki yerlerini aldı. 7’den 70’e her yaş grubunun ilgi gösterdiği yarışlar, modifiye araç, otomobil ve klasik araç tutkunlarını da Kepez Drag Pisti’nde buluşturdu. Yarışlar, ödül töreni ile sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aliağa Belediyesinin hedefi 5 bin zeytin ağacı
    1. Aliağa Belediyesinin hedefi 5 bin..
    2. Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
    3. Elmalı sitesinde tapu sevinci
    4. Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
    5. Amatör maçta kavga çıktı: 3 yaralı
    6. Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
    7. Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B..
    8. Başkan Karabacak 15 yıllık projelerini..
    9. Çevik kardeşler Avrupa Şampiyonasına..
    10. Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi C..
    11. Bayburtlu taraftarlar Diyarbakır’da..
    12. Depremde zarar gören minareyi itfaiye..
    13. Boyacıyla sokak kedisinin dostluğu..
    14. Şanlıurfa'da korkunç olay! Başlarından..
    15. Antalya’da polisleri bıçakla yaralayan..
    16. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı
    17. Başkan Çerçi esnafı ziyaret etti..
    18. Maltepe'de trafik kazası: 8 yaralı
    19. İran'da "ülke lideri halk tarafından..
    20. Bilecik’te otomobil takla attı: 2..
    21. Emekliler Bowlingde stres attı
    22. Emeklilere, konut için başvurular..
    23. Ulgar, Posof hedeflerine emin..
    24. TİKA'dan Arjantin'de eğitime destek
    25. Galatasaraylı yöneticilerden ibra..
    26. Murat Aydın: “Beykoz aklınızın..
    27. Mavibahçe’de köy pazarı
    28. Başkan Kurt, gençlerle bir araya geldi
    29. Vali Deniz, Kula’nın doğal..
    30. MHP Van Tuşba İlçe BaşkanıCancan,..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında