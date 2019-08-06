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Kepez’de bayram temizliği

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin kurban kesimlerini tertemiz bir ortamda yapabilmesi için hummalı bir şekilde çalışıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 13:34
Kepez’de bayram temizliği

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin kurban kesimlerini tertemiz bir ortamda yapabilmesi için hummalı bir şekilde çalışıyor.


Kepez Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe sakinlerinin kurban kesimlerini tertemiz bir ortamda yapabilmesi için hummalı bir şekilde çalışıyor. Vatandaşların kurban kesimi sırasında mağduriyet yaşamaması için 300 çöp konteyneri imalatı yapan ve kurban kesim yerlerine dağıtan ekipler, bir yandan da mevcut konteynerlerin ilaçlama ve yıkama işlemlerini sürdürüyor. Pırıl pırıl bir ilçe için çalışan Kepez Belediyesi,Varsak Menderes ve Çamlıca Mahallesi’nde bulunan kurban satış pazarlarındaki temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Kurban satış yerlerindeki temizlik işleri ekiplerinin sayısını da artıran Kepez Belediyesi,vatandaşların kurban alımlarını sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için çalışıyor.



Deterjanlı sularla yıkanıyor


Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim yeri olarak belirlenen 5 noktada da gerekli tedbirleri aldı. Kurban kesim yeri olarak belirlenen Zafer Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Varsak Karşıyaka, Varsak Ayanoğlu ve Teomanpaşa Mahallesi pazar alanları kesimlerin hijyenik bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için deterjanlı sularla yıkandı. Kesim noktalarına yeni üretilen çöp konteynerlerini de yerleştiren belediye ekipleri, bayram tatilinde ilçede yoğunluk yaşanacak mesire alanlarında da bayram temizliği yaptı. Kepez Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri için kurban bayramı süresince görev başında olacak.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:34
  1. doğa

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