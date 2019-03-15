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Kepez Kitap Fuarı’nda yazarlar geçidi

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 2’incisini düzenlediği çevre temalı Kepez Kitap Fuarı, hafta sonunda da okurları yazarlarla bir araya getiriyor.

15 Mart 2019 Cuma 14:53
Kepez Kitap Fuarı’nda yazarlar geçidi

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 2’incisini düzenlediği çevre temalı Kepez Kitap Fuarı, hafta sonunda da okurları yazarlarla bir araya getiriyor. 8 Mart cuma günü kapılarını kitapseverlere aralayan ve 17 Mart pazar günü kapılarını kapatacak olan2. Kepez Kitap Fuarı, hafta sonu yine bir çok yazarı ağırlayacak. Müfit Can Saçıntı ‘Mutluluk Şart mı?’,Ahmet Vehbi Vakkasoğlu ‘Yunus Emre’den Günümüze Mesajlar,’ Tuğrul İnançer ‘Okumak’, Serdar Tuncer ‘Delilim Yok Kalbimden Başka’, Uğur Batı ‘İnsanın Kusursuz Yolculuğu’ ve ‘Göz Yaşlarım İftiharla Sunar’konulu söyleşi ile de Murat Tavlı ve daha birçok yazar ve televizyoncu söyleşi saatlerinde hayranları ile buluşacak.


Fuarıda hafta sonu Wahire Mine Çiftçi, Uğur Tuna, Ali Yılmaz, Saniye Ucun, Öztürk Acun, Hayrettin Şahin, Reyhan Erdoğan, Coşkun Genç, Savaş Ünlü, Fahri Coşkun, Mustafa Koçyiğit, Hakan Karabey, Murat Batmankaya, Güldem Şahan, Hasan Tanrıverdi, Mehmet Erdoğan, Necati Demirci, Ferit Delen, Fatih Duman, Tunç Balaban, Kahraman Tazeoğlu, Nilgün Bodur, Erhan Çelik, Yeşim Akıncı, Mehmet Ali Bulut, Zekeriya Efiloğlu, Fatih Çıtlak, Fırat İzgi, Meriç İzgi, Okan Yiğit, Işık Ögütçü, Serkan Karaismailoğlu, Murat Kaplan, Serkan Bozkuş, Bekir Yılmaz, Eylül Ayça Karakuş, Hediye Tekin, Birsen Yılmaz, Cihan Öz, Gökçe Kozak, Mine Kar Özbek, Nuran Tarakoğlu, Onat Boyacı Yılmaz gibi daha bir çok ünlü ismi imza günlerinde okuyucuları ile bir araya getirecek.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:53
  1. kitap
  2. doğa

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