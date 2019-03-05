Kepez Kitap Fuarı kapılarını aralıyor

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 2’sini düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı kapılarını açıyor. Fuara bu yıl 251 yayınevi ve150 yazarın katılması bekleniyor.

Fuar, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 8 Mart Cuma saat 11.00’da kapılarını kitapseverlere açarken resmi açılışı da aynı gün saat 14.30’da yapılacak. Fuarda 40 söyleşi yer alacak. Canan Tan, Müfit Can Saçıntı, Yavuz Dizdar, Ayşe Kulin, İclal Aydın, Hakan Mengüç, Kürşat Başar, Mesut Yar, Engin Akyürek, Fatih Çıtlak, Aşkım Kapışmak, Erhan Çevik, Serdar Tuncer, Ahmet Ümit, Feridun Kunak, Kahraman Tazeoğlu gibi daha birçok yazar ve showmen Kepez Kitap Fuarı’nda hayranları ile bulaşacak.

Fuardan kitap alan kitapseverler adına Kepez Belediyesi 1 portakal fidanı dikerek, portakal bahçesi oluşturacak. Sosyal sorumluluk projelerinin de yer alacağı kitap fuarı ile köy okulları kütüphanelere kavuşacak, gönüllüler görme engelliler için kitap seslendirmesi yapacak. Seslendirmesi yapılan kitaplar yüzlerce görme engelliyi kitapla buluşturacak. Fuarın, 17 Mart tarihine kadar 09.00 ile 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebileceği bildirildi.