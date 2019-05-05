Kepez ‘in bütçesi görüşüldü

Kepez Belediye Meclisinde, nüfusun yüzde 34 artmasına karşın yatırım bütçesinin 2009 yılına oranla 2018’de yüzde 498 arttığı ve kişi başına düşen yatırım payının da yüzde 344 artarak, 281 TL’ye çıktığı görüşüldü.

Kepez Belediye Meclisinin, 19 gündem maddesinin görüşüldüğü Mayıs ayı toplantısında, 2018 yılı bütçe kesin hesabı görüşülerek, onaylandı.

AK Parti, CHP ve MHP grup sözcülerinin, bütçe ile ilgili olumlu görüşlerini dile getirmesinin ardından söz alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2018 mali yılındagider bütçesinin 327 milyon 355 bin TL, gelir bütçesinin de 297 milyon 355 bin TL olduğunu kaydetti.

Gider bütçesi gerçekleşme oranının yüzde 97, gelir bütçe gerçekleşme oranın yüzde 102 olduğunu aktaran Başkan Tütüncü, bütçe giderinin 317 milyon 758 bin TL, gelir bütçesinin ise 303 milyon 195 bin TLgerçekleştiğini belirtti.

“Bütçe gerçekleşmesinde çok başarılıyız “

Bütçelerin tahmini rakamlar olduğunu hatırlatan Tütüncü, “Önemli olan kesinleşme oranıdır. Bütçenin ne kadarlık bir kısmı gerçekleşmiş, hedeflere ne kadar yaklaşılmış, hedefler ne kadar gerçekleşmiş bunlara bakılır. Bütçeler, yılsonu itibariyle değerlendirilir.Yüzde yetmişler seviyesinde gerçekleşme sağlanan bir bütçe deçok başarılı bir bütçe demektir. Yüzde 70 rakamının üstü isealiyy-ül a’la (birincilerin birincisi)olur.”ifadesini kullandı.

Gelir bütçesi yüzde 372 arttı

2018 gelir bütçesinde yüzde 102’lik bir gerçekleştirme oranını yakaladıklarınınaltını çizen Tütüncü, “Gelir bütçesinin yüzde 100 yüzünü gerçekleştirmiş ve üzerine çıkmışız. Yani 100 liralık bir gelir hedeflerken, 102 liralık bir gelir gerçekleştirdik. Bu oranbaşarılı bir rakamdır.” dedi.

Başkan Tütüncü, göreve geldiği 2009’da gelir bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 49,35 olduğunu anımsatarak, bu oranı 2018’de yüzde 372 artışlayüzde 102 çıkardıklarını vurguladı.

"Kişi başına düşen gelir payı 163 TL’den 529 TL’ye çıktı"

Belediye gelirlerinden kişi başına düşen payındaartığına işaret eden Tütüncü, “2009-2018 yılları karşılaştırıldığında nüfusun yüzde 37 artmasına rağmengerçekleşen bütçe gelirleri yüzde 372 arttı. 2009’da 163 lira olan kişi başına düşengelir payı da yüzde 249 artarak, 2018’de 529 TL’ye çıktı. Gelirde kişi başına düşen payın artmasıhemşehrilerimize götürebileceğimiz kamu hizmetlerininkalitesi ve miktarının artması anlamına geliyor. Bu artış, belediye gelirlerinin tahsilatına da önem verdiğimizi gösteriyor.” diyekonuştu.

"Bütçe de aslan payı öz gelirlerde"

Başkan Hakan Tütüncü, gelir bütçesinde aslan payınıbelediyenin öz gelirlerinden oluştuğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“2009’da net tahsilatımızın yüzde 44’ü merkezi yönetim vergi gelirlerindenbelediyemize net ayrılan pay iken, öz gelirlerimizin net tahsilat oranı yüzde 56’ydı. 2018’de ise belediyemizin merkezi yönetime olan bağımlılığının yüzde 41’de düştüğünü, buna karşın öz gelirlerimizin yüzde 59’a yükseldiği görülüyor.Açık ve net bir şekilde görülen hakikat şudur; Kepez Belediyesi, bütçesinin aslan payını kendi imkanları ile üretmeyi başarmış bir belediyedir.Bu bizim için çok önemli bir husustur.”

"Bütçe yüzde 152 büyüdü"

Görev süreleri içerisinde bütçe büyüklüğünde ve bütçe gerçekleşmesinde de önemli bir başarıya imza attıklarına değinen Tütüncü, 2009 yılı itibariyle bütçe büyüklüğü 130 milyon TL iken bu rakam 2018’de 327 milyon 355 bin TL oldu. 2009 ve 2018 bütçeleri karşılaştırıldığında belediye genel bütçesininyüzde 152 oranında büyüdüğü görülüyor. 2009’da yüzde 52.57 oranında olan gider bütçesinin gerçekleşme durumu 2018’de yüzde 97 oldu. 2009-2018 yılları bütçeleri karşılaştırıldığında bütçe artış yüzde 364’e çıktı.” bilgisini paylaştı.

"Bütçenin yüzde 41’i yatırıma"

Başkan Tütüncü, yatırım bütçesinde kişi başına düşen payı da artırdıklarınadikkat çekerek, şunları ifade etti:

"2009’da yatırıma ayrılanbütçe oranı yüzde 61 ( 78 milyon 838 bin TL)olmasına rağmengerçekleşmesi yüzde 31 (25 milyon 39 bin TL)’di. 2018 kesin hesabına göre genel bütçe içinden yatırımlara ayrılan bütçe yüzde 41 (133 milyon 520 bin TL) olmasına karşın gerçekleşme oranı yüzde 112 (149 milyon 745 bin TL)oldu.Ekonomik sıkıntıların, problemlerin baş gösterdiği bir ortamda 2018 yılı bütçemizin %41’ni yatırıma ayırmış olmamız önemli bir başarıdır. Nüfus sayılarına göre gerçekleşen yatırım bütçesinden kişi başına düşen pay 2009’da 63 TL’ydi.Bu pay, 2018’de 281 TL’ye çıktı. 2009-2018 yıllarıkarşılaştırıldığında, nüfusun yüzde 34 artmasına rağmen yatırım bütçesinin 2009’da göre yüzde 498, kişi başına düşen yatırım payının da yüzde 344 artığı görülüyor.Yatırım bütçesinin ve kişi başına düşen yatırım payının yüksek olması belediyemizin hemşehrilerimize götürdüğü yatırım hizmeti miktarının giderek arttığının ve hizmet kalitesininyükseldiği anlamına geliyor.”

Daha sonra yapılan oylamada Kepez Belediyesinin 2018 yılı kesin hesabı oy birliği ile kabul edildi.