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Kepezçocuk atölyeleri eğlendirirken öğretiyor

Kepez Belediyesi Anadolu Oyuncak Müzesi bünyesindeki atölye çalışmaları çocuklara hem eğlenceli hem de bilgilendirici etkinlikler sunuyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:20
Kepezçocuk atölyeleri eğlendirirken öğretiyor

Kepez Belediyesi Anadolu Oyuncak Müzesi bünyesindeki atölye çalışmaları çocuklara hem eğlenceli hem de bilgilendirici etkinlikler sunuyor.


Çocukların belediyesi olmak için önemli projeleri ortaya koyarak örnek bir vizyon çizen Kepez Belediyesi’nin çocuklara sunduğu hizmetler arasında en çok ilgiyi Anadolu Oyuncak Müzesi görüyor. Sosyal belediyeciliğin yansımalarının görüldüğü tesis, Dokuma Fabrikası’nın anılarını binlerce oyuncaktan oluşan koleksiyonu ile bir arada sunuyor.Kepez Belediyesi tarafından uzun mücadelelerle yeniden Antalyalılara kazandırılan dev park alanı içerisinde yer alan müzede çocuklara özel imkanlar sunuluyor.


Yediden yetmişe herkese hitap eden bir müze olma özelliği taşıyan ve dünya çocuklarının oyun kültürünü yansıtan Anadolu Oyuncak Müzesi, belli gün ve saatlerde yapılan work shop (atölye) çalışmalarıyla da ilgi görüyor. Müzenin alt katında yer alan atölyelerde çocuklar özel eğitmenlerle birlikte çeşitli materyallerle etkinlikler gerçekleştiriyor. Havaların ısınması ile atölye çalışmalarını bahçeye taşıyan müzede çocuklar yüzerce yıllık zeytin ağaçları arasında vakit geçiriyor. Müze bahçesinde toprakla stres atarak keyifli vakit geçiren çocuklar, eğitmenlerden yeni bir şeyler üretme konusunda yardım alıyor. Ücretsiz şekilde gerçekleşen atölye çalışmalarında çocuklar boyama, hamur şekillendirme gibi bilgi ve becerilerini geliştirecek öğretilere katılabiliyor.


Açıldığı günden bu güne yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan müze, çocukların hayal dünyasının sınırlarını genişleten etkinliklerle ev sahipliği yapıyor. Müzenin içerisinde birbirinden özel bölümler yer alırken, atölye çalışmaları ile çocuklar özel oyuncaklarla oynama şansını da elde ediyor. Müze bahçesinde toprakla buluşan çocukların eğlenceli halleri, ailelerinin de keyifli vakit geçirmesine imkan tanıyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:20
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