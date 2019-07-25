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Kepez Belediyesinden yeşillendirme çalışması

Kepez Belediyesi, mülkiyet probleminden dolayı yatırım yapılamayanve görsel kirlilik oluşturankamu tesisi alanlarını, yeşillendirme çalışmalarına başladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
Kepez Belediyesinden yeşillendirme çalışması

Kepez Belediyesi, mülkiyet probleminden dolayı yatırım yapılamayanve görsel kirlilik oluşturankamu tesisi alanlarını, yeşillendirme çalışmalarına başladı.




Kepez Belediyesi, yeni park çalışmalarını sürdürürken,mülkiyet sorunlarından dolayı atıl halde bulunankamu tesisi arazilerindeki görsel kirliliği de yeşil alan düzenlemesiyle ortadan kaldırıyor.


Park ve bahçeler müdürlüğü, bu kapsamda Gülveren ve Çamlıbel mahallelerinde mülkiyet sorunlarından dolayı uzun vadede yatırım yapılamayacak olan kamu tesisi arazilerini yeşillendirdi. Gülveren Mahallesi’nde, sulama ve ışıklandırma tesisatı yapılan 2 bin metrekarealana çim ekildi ve arazinin etrafına 30 adet zeytin ağacı dikildi. Çamlıbel Mahallesi’nde ise sulama, ışıklandırma tesisatı ve çim ekimi tamamlanan 5 bin metrekarealanın çevresine 50 adet portakal ağacı dikilecek.


Yapılan yeşillendirme çalışmasıyla arazilerin bulunduğu alandaki apartmanlarda yaşayanların görsel kirlilik ve toz şikayeti de ortadan kaldırılırken, bölgeye yeşil bir güzellik de kazandırılmış oldu.


“Kara lekeleri yeşil nokta yapıyoruz”


Çocukların ve hemşehrilerinin daha yeşil bir Kepez’de yaşaması için çalıştıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hemşehrilerimizin görsel kirlilik ve toz şikayetinde bulunduğu, uzun vadede değerlendirilemeyecek olan, imar planında sağlık tesisi ile okul gözüken arazileri,çim ekimi ve ağaç dikimiyle yeşil doku haline getiriyoruz. Fiziki alandaki düzensizlikleri önlemek belediyenin görevidir. Bu kapsamda imar planında okul ve sağlık tesisi olan ama mülkiyet problemi sonucu yıllarca atıl duran arazileri, görsel kirliliği ortadan kaldırmak için yeşillendiriyoruz.Yerleşimin yoğun olduğu bölgelerdeki kamu tesisi arazilerindeki kara lekeleri, yeşil bir nokta haline getiriyoruz. İlçenin merkezi yerlerinde bulunan bu sorunlu alanlar, toz-toprak içerisinde kalacağına, yeşil bir alan olsun ve estetiğe de katkı sağlasın, istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
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