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Kepez Belediyesi’nde,’iş güvenliği’ eğitimi

Kepez Belediyesi tarafından, çalışan personele 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” eğitimi verildi.

23 Temmuz 2019 Salı 11:51
Kepez Belediyesi’nde,’iş güvenliği’ eğitimi

Kepez Belediyesi tarafından, çalışan personele 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” eğitimi verildi.


Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, Kepez Belediyesi personeline hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Tüm personelin katıldığı hizmet içi eğitim semineri, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. İş Güvenliği Uzmanı Yavuz Ekiz, tarafından verilen eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumlulukları, acil durumlarda yapılması gerekenler, yangın güvenliği, iş güvenliği ekipmanlarının tanıtılması, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kaza, yaralanma,hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması gibi konular anlatıldı.


İş kazalarının nedenleri anlatıldı


İş Sağlığı Güvenliğinde her çalışanın bilmesi gereken en önemli noktanın sağlık ve güvenlik işaretleri olduğunadeğinen Ekiz, kırmızı rengin yasak ve tehlikeli durumu, sarı rengin uyarı, mavi rengin zorunluluk, yeşil rengin ise acil çıkış ve ilk yardım anlamına geldiğini söyledi.


İş kazalarının sebeplerini anlatan Ekiz, çalışma ortam koşulları, yönetim hataları, insan faktörlerinin göz ardı edilmesi, çalışana yeterli ve uygun eğitim verilmemesi, denetim eksikliği gibi işverenden kaynaklı iş kazalarının yanı sıra, bazı iş kazalarının da çalışanların dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarından kaynaklı olduğuna değindi.


Yavuz Ekiz, işi bilinçsiz yapmak, dalgınlık ve dikkatsizlik, makine koruyucularının çıkarılması, tehlikeli ve hızlı çalışma, iş disiplinine uymamak, işe uygun makine kullanmamak, yetkisiz ve izinsiz olarak tehlikeli bölgede dolaşmak, kişisel koruyucuları kullanmamak gibi unsurları da çalışandan kaynaklı iş kazaları olarak sıraladı.


İş sağlığında kadının önemi


Güvenlik kültürü ile ilgili özellikle de kadınların önemine vurgu yapanEkiz, “Kültür, toplumun kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi ve manevi her şeydir. İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde bir anlam ve önem sistemidir. Bizleri yetiştiren kadınlara toplumda güvenlik kültürü oluşmasında çok iş düşüyor. Çocuklarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda özellikle annelerimiz tarafından bilinçlendirmesi çok önemli” dedi.


Kepez Belediyesi personeli, 1 yıl boyunca çalıştıkları iş koluna göre 8 ile 12 saatlik periyodik eğitimlere tabi tutulacak. Tamamlanan eğitimlerin ardından personele sertifika verilecek.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:51
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