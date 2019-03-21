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Kepez adayı Hakan Tütüncü mitingi

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, mahalle mitinglerinde örnek projelerle cazibe merkezine dönüştürülecek olan Varsak’a müjde üstüne müjde verdi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:09
Kepez adayı Hakan Tütüncü mitingi

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, mahalle mitinglerinde örnek projelerle cazibe merkezine dönüştürülecek olan Varsak’a müjde üstüne müjde verdi.


Şelale Mahallesi’nde düzenlenen mitinge MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, meclis üyeleri adayları ve eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile beraber katılan Başkan Tütüncü, tramvay gibi büyük yatırımların yapıldığı Vasak’ı cazibe merkezine dönüştürecek projelerini açıkladı. Konuşmasına bugüne kadar yaptıkları Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu, tramvay hattı, Masal Parkı, Süleyman Demirel Bulvarı, ağız ve diş sağlığı hastanesi, imar düzenlemeleri, eğitim ve sağlık alanında gerçekleştirdikleri yatırımları hatırlatarak başlayan Başkan Tütüncü, ardından yeni yatırımların müjdelerini verdi.



Emsaller 1’e yükseltildi


Yeni dönemde vaat ettiği 123 projenin de üstünde yatırımlar yapabileceklerini duyuran Tütüncü, bunların Kepez’e çok yakışacağını söyledi. Varsaklıların bilmesi gereken en önemli konunun imar düzenlemelerinin dönemlerinde tamamlanması olduğunu belirten Tütüncü, yapı yoğunluk artışı talebini de yerine getirdiklerini ilk kez duyurdu. Altınova’da yaptıkları yoğunluk artışı denemesinin başarılı olduğunu belirten Tütüncü, aynı uygulamayı Varsak’a da getirerek, konut yoğunluk emsallerini 1 seviyesine getirdiklerini ilan etti.



Kadınlara özel yatırımlar


Mitingde en fazla alkış alan yeni yatırım müjdelerinin başında, kadınların yaşamını kolaylaştıracak projeler oldu. AKMEK’in yeni bir şubesini Şelale Mahallesi’ne açacaklarını açıklayan Tütüncü, sadece kadınlara yönelik spor merkezi kuracaklarını da söyledi. Fitness, plates, step, aerobik kurslarının verileceği merkezde diyetisyen ve aile psikologu da olacağını belirten Tütüncü, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hekimlerinin de farklı zamanlarda burada hizmet vereceğini söyledi.



Varsak’a kreş açılıyor


Yüzme havuzu karşısındaki Veterinerlik Hizmetleri binasını şehirden uzak bir yere taşıyacaklarını bildiren Tütüncü, buraya 300 öğrenci kapasiteli Nasrettin Hoca Gündüz Bakım Evi ve Kreş şubesi kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.



Güreş alanı yenilenecek


Mahalle sakinlerinin düzenlediği güreş etkinliklerini belediye himayesine alacaklarını belirten Tütüncü, meydanı düzenleyeceklerini ve gelenekselleşen güreş etkinliklerini de burada yapacaklarını söyledi.



Kapalı pazar alanı


Varsak Bey Caddesi’ni refüj kaldırım düzenlemeleriyle güzelleştireceklerini belirten Tütüncü, bölgedeki semt pazarı alanının üzerinin kapatılacağını, Şelale pazarı alanı üzerinin de kapatılmasıyla, asker uğurlama eğlenceleri mevlitlerinde burada yapılabileceğini bildirdi.



Okul ve sağlık ocağı


Gaziler Mahallesi’ne ilkokul, Altıayak Esentepe Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi’nin, yapılmasının Varsak’a yeni müjdeler arasında olduğunu belirten Tütüncü, eski Varsak Belediyesi binasını Millet kıraathanesine dönüştüreceklerini ve Varsaklıların talebi üzerine de, yeni bir canlı hayvan pazarını bölgeye kazandıracakları söyledi.



Yeni mesire alanları


Hamza Taş Bulvarı’ndan yukarı çıkınca çam ormanlarının içindeki manzaranın olduğu doğal bir terasımesire alanına çevireceklerini belirten Tütüncü, Offroad Pisti etrafına da yeni bir kent parkı yapacaklarını söyledi. Tıpkı Meşe Kapısı’nı Macera Ormanı’na dönüştürdükleri gibi burayı da kent parkı yapacaklarını belirten Tütüncü, bu orman alanları içine gençlik kampları alanları ve kent parkları inşa edeceklerini duyurdu.



Antalya Şehitler Müzesi


Tütüncü’nün vaatleri arasında en çok beğenilen yatırımlardan birisi de, Varsak’a yakın bir yerde kurulacak olan Antalya Şehitler Müzesi idi. Tütüncü bu projesini şu sözlerle açıkladı; “Antalyalı şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak adına güzel bir şehitler müzesi kuruyoruz. Geriye dönük 150 yıllık Antalyalı şehitlerimizin hatıralarını resimleriyle, özel eşyalarıyla yaşatacağız. Türkiye’de bir ilk olacak bu müze. Buranın temelini de, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde 29 Mayıs’ta atacağız” dedi.



Gazi Mahallesi’ne müjdeler


Şelale Mahallesi’ndeki miting sonrasında izleyenlere kırmızı beyaz renklerinde çiçekler atan Tütüncü ile ekibi, buradan Gazi Mahallesi’ndeki miting alanına geçti. TOKİ sakinlerinin çevre düzenlemesi ve duvar gibi taleplerini yerine getirdiklerini hatırlatan Tütüncü, binalara balkon yapımı için gereken teknik analiz çalışmasını da başlattıklarını vurguladı. Tütüncü, buraya da yeni bir kreş ve 3 mahallenin kullanacağı 3 farklı okul yapılacağı müjdesini verdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:09
  1. doğa

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