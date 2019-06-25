Kepçeyle başına gül döktürüp evlenme teklif etti Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaşayan restoran çalışanı Kerem Akbaş, kız arkadaşı Berna Çelik’in doğum gününde üzerine kepçe ile gül döktürüp sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaşayan restoran çalışanı Kerem Akbaş, kız arkadaşı Berna Çelik’in doğum gününde üzerine kepçe ile gül döktürüp sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için evlerine giden Kerem Akbaş (23), hava alma bahanesiyle kız arkadaşını arabayla gezmeye çıkardı. Yol ortasında otomobilden inen Kerem Akbaş ve Berna Çelik’in (22) karşısında duran iş makinesinin operatörü kepçeyi kaldırıp çiftin üzerine gül döktü.

Bu sırada cebinden yüzük çıkaran Kerem Akbaş, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Kepçeye ‘Benimle evlenir misin’ yazılı pankart da yazdıran Akbaş, Berna Çelik’in teklifi kabul etmesi üzerine evlilik yüzüğünü parmağına taktı.

Evlilik teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Berna Çelik, erkek arkadaşına sarılarak anın mutluluğunu yaşadı.

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