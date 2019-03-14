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Kepçe operatörünü öldüren mahalle muhtarına 30 yıl hapis

Kayseri'de, arazisine hafriyat döktüğü iddiasıyla kepçe operatörünü öldürüp bir kişiyi yaralayan mahalle muhtarı, 30 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

14 Mart 2019 Perşembe 16:47
Kepçe operatörünü öldüren mahalle muhtarına 30 yıl hapis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, arazisine hafriyat döktüğü iddiasıyla kepçe operatörünü öldürüp bir kişiyi yaralayan mahalle muhtarına, 30 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Sezgin Erdem (56), maktul Erhan Emektar'ın (35) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savcı mütalaasında, sanık Erdem'in, Emektar'ı "kasten öldürme" ve Şaban Dayı'yı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık Erdem, esasa ilişkin savunmasında, olay tarihinde, arazisine hafriyat döken Emektar'ın kendisine hakaret ettiğini, sonrasında akrabası olan Dayı'yı da alarak evine geldiğini ve ikisinin de yanında 14 yaşında kızı olmasına rağmen kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini öne sürdü.

Dayı ve Emektar'ın kendisini darbettiğini anlatan Erdem, "Ben geri adım atarak olay yerinden uzaklaşmak istedim. İkisi üzerime gelmeye devam edince, son çare olarak kendimi savunma amaçlı yanımda bulunan tabanca ile önce havaya iki el ateş ettim. Sonra kendimi savunma amaçlı her birine birer kez ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. İkisini de etkisiz hale getirmiştim. İsteseydim öldürebilirdim. Pişmanım, çok üzgünüm." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Erdem'e, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 30 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

- Olay

İddiaya göre, 13 Nisan 2018'de, Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nin muhtarı Sezgin Erdem ile arazisine inşaattan çıkan hafriyatı döken kepçe operatörü Erhan Emektar ve akrabası Şaban Dayı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Erdem tarafından tabancayla vurulan Emektar hayatını kaybederken, Dayı ise yaralanmıştı. Olayın adından gözaltına alınan Erdem, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:47
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