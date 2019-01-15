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Kepçe kırıcısı çalan hırsız tutuklandı

İzmir'de çaldığı kepçenin kırıcısını vinçle kamyona yükleten ve bir araziye bırakan şüpheli tutuklandı

15 Ocak 2019 Salı 16:22
Kepçe kırıcısı çalan hırsız tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde kepçenin kırıcısını çalan şüpheli tutuklandı.

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.Ö'nün bir yol inşaat firmasına ait kepçe kırıcısının çalındığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı.

Kepçe kırıcısının vinçle 06 DT 3537 plakalı kamyona yüklendiğini belirleyen ekipler, kamyon sahibi H.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlı, yapılan sorgusunda kepçe kırıcısını çaldığını itiraf ederek, iş makinesini Aliağa ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'ndeki boş bir araziye bıraktığını belirtti.

H.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kırıcı ise inşaat firmasına teslim edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:22
  1. araç hırsızlığı
  2. İş Makinesi
  3. kepçe kırıcı
  4. tutuklama

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