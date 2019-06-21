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Kepçe kazı çalışması yapıyordu, çürümüş ceset çıktı

İzmir’in Kınık ilçesinde, tarlalarda sulama kanalı açmak için iş makinesiyle kaza çalışması sırasında erkek cesedi bulundu.

21 Haziran 2019 Cuma 09:53
Kepçe kazı çalışması yapıyordu, çürümüş ceset çıktı

İzmir’in Kınık ilçesinde, tarlalarda sulama kanalı açmak için iş makinesiyle kaza çalışması sırasında erkek cesedi bulundu.


Olay, Dündar Mahallesi sazlık mevkisinde meydana geldi. Bir firmaya ait iş makinesinin kepçesi, kazı çalışmasında sırasında topraktaki ayakkabı ve giysilere takıldı. Bunun üzerine iş makinesi operatörü, idaresindeki vasıtayı durdurdu ve daha sonra konuyu jandarma ekipleri ne bildirdi. Jandarma ekipleri, durumun bildirilmesinden sonra kısa sürede olay yerine intikal etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gözetiminde yapılan kazı çalışmasında çürümüş ceset bulundu. Çukurda çıkartılan kemikler toplanarak daha sonrada İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kazı çalışması sırasında çıkan giysilerinerkek kıyafeti olması üzerine jandarma cesedin kimliğini tespit etmek için eski kayıp vakalarını incelemeye aldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:53
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