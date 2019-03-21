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Kepçe ile tarla düzeltirken tarihi yapı buldu

Karaman'da kepçe ile tarla düzelten bir kişi, Bizans veya Roma dönemine ait olduğu sanılan bir yapıyı ortaya çıkardı.

21 Mart 2019 Perşembe 11:21
Kepçe ile tarla düzeltirken tarihi yapı buldu

araman'da kepçe ile tarla düzelten bir kişi, tesadüfen Bizans veya Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bir yapıyı ortaya çıkardı.

Kadir Birer, merkeze bağlı Bostanözü köyünde babadan kalma yaklaşık 100 metrekarelik tarlayı, hafta sonları gidip dinlenmek amacıyla düzelttirmek istedi.

Kepçe operatörü tarlada çalışırken sert bir katmana rastladı. Operatör, kırmaya çalıştığı katmanın eski bir yapı olduğunu gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri aldı. Karaman Müzesi yetkilileri de bölgede inceleme yaptı.

Bulunan eserin Bizans veya Roma dönemine ait tarihi yapı kalıntısı olduğu sanılıyor.

- "Yan yana örülmüş kemerler var"

Köy muhtarı Ali Önkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göksu Nehri'nin kenarında kurulu olan köylerinin çevresinde birçok tarihi kalıntı olduğunu söyledi.

Daha önce söz konusu alanın yakınında tarihi kalıntıya rastlanmadığını belirten Önkol, şunları kaydetti:

"Burası küçük bir yer. Tarla sahibi, düzelttirmek için kepçeci ile anlaşmış. Amacı, birkaç fidan dikerek ailesiyle hafta sonlarında piknik yapmak. Kepçe operatörü çıkan kalıntıları görünce hemen Jandarmayı aramış. Jandarma ekipleri ile buraya geldiğimizde şaşırdık. Müzeden de yetkililer geldi. Şu an kesin bir şey söyleyemeyeceklerini bize ilettiler. Araştırılıyor. Hamam, su kemeri veya toplu bir fırın olabilir. Yan yana örülmüş kemerler var. Hala sapasağlam duruyorlar. Ne kadar büyüklükte, etrafında başka yapı var mı, araştırma sonucu ortaya çıkacak. İnşallah iyi bir sonuç ortaya çıkar, köyümüzün adı duyulur, gelen gidenimiz artar."

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:21
  1. Bostanözü köyü
  2. Karaman
  3. tarihi kalıntı
  4. Tarla

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