Kepçe ile kaçak kazı yaparken yakalandı Konya’da paletli kepçe kullanarak kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı.

Konya’da paletli kepçe kullanarak kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı. 5 ayrı noktada yaklaşık 10 metre derinliğinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen şahıs serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine merkez Selçuklu İlçesi Ulumuhsine Mahallesi Ulukoyak Hüyük mevkisinde tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapıldığı ihbarı geldi. İhbarın ardından bölgede yapılan araştırmada, 5 ayrı noktada yaklaşık 10 metre derinliğinde izinsiz kazı yapan V.K. olayda kullandığı paletli kepçeyle yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kepçe yediemin otoparkında muhafaza altına alınırken şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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