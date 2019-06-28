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Kenya'nın Somaliland'ı "ülke" olarak isimlendirmesi tepki çekti

İngiltere'den sonra Kenya da Somaliland için sosyal medyada "ülke" ifadesini kullandı - Kenya Dışişleri Bakanlığının paylaşımı Somalililerin tepkisini çekti

28 Haziran 2019 Cuma 17:09
Kenya'nın Somaliland'ı "ülke" olarak isimlendirmesi tepki çekti

ADDİS ABABA (AA) - Kenya Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'ı bağımsız bir ülke olarak isimlendirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında, Kenya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Macharia Kamau ve Somaliland Dışişleri Bakanı Yasin Hagi Muhammed arasındaki ikili görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda Somaliland için ülke tabiri kullanıldı.

Paylaşımda, "Kenya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Macharia Kamau ve Somaliland Dışişleri Bakanı Yasin Hagi Muhammed, iki ülke arasındaki karşılıklı çıkarlara ilişkin meseleleri ve iş birliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı." ifadesi kullanıldı.

-Gaz ve petrol yataklarına sahip kıyılarda anlaşmazlık

Söz konusu ifade Somalililerden büyük tepki toplarken, paylaşımın silinmemesi uzun süredir komşusu Somali ile gerginlik yaşayan ülkenin diplomatik bir mesajı olarak yorumlandı.

İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Anlaşmazlığın çözümü için Somali ve Kenya Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu, konuyla ilgili ilk duruşma 9 Eylül'de görülecek.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, ocakta Somaliland'a yaptığı ziyarette, "iki ülke" arasındaki ilişkileri geliştirmek için Somaliland Başkanı Musa Bihi ile bir araya geldiğini belirten paylaşımda bulunmuş, tepkiler üzerine "ülke" ifadesini silmişti.

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı aldı. 1969'dan 1991'e kadar ülkenin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980 sonlarında patlak veren iç savaş sonrası muhalifleri tarafından devrildi.

Muhalif grupların merkezi bir hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991’de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:09
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