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Kenya’da sel felaketi: 72 kişi öldü

Sel felaketi nedeniyle en az 72 kişinin hayatını kaybettiği ve Mart ayından bu yana en az 211 bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

27 Nisan 2018 Cuma 19:40
Kenya’da sel felaketi: 72 kişi öldü

Kenya’nın en uzun nehirlerinden biri olan Sabaki Nehri’nin şiddetli yağışlar nedeniyle taşması sonucu yaşanan sel baskınında en az 72 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kenya’da selin vurduğu bölgelerde Mart ayından bu yana yaklaşık 211 bin kişinin de evsiz kaldığı belirtildi. Kenya Kızılhaç’ı Kilifi’de en az 18 bin kişinin selden etkilendiğini açıkladı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü, sel bölgesinde gıda yardımları dağıttığı belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:40
  1. KENYA
  2. SEL FELAKETİ
  3. ÖLÜ
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