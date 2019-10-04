Kenya’da otobüs ile tır çarpıştı: En az 13 kişi öldü
Kenya’da otobüs ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.04 Ekim 2019 Cuma 10:19
Kenya’nın The Daily Nation gazetesinin haberine göre, gece ülkenin Kisumu şehrinde bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.
Bölge polisi, hatalı sollama nedeniyle yaşandığı düşünülen kazada biri çocuk en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kazada yaralananların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
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