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Kenya'da "kanser" protestosu

Başkent Nairobi'de düzenlenen yürüyüşte kanserin "ulusal felaket" ilan edilmesi çağrısı yapıldı, hastalığın tedavi sürecinde daha fazla maddi katkı yapılması talep edildi

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:41
Kenya'da "kanser" protestosu

ANKARA (AA) - Kenya'da kanser hastalığının "ulusal felaket" ilan edilmesi ve hükümetin, hastalığın tedavi sürecinde daha fazla maddi katkı sağlaması talebiyle protesto gösterisi düzenlendi.

BBC'nin haberine göre, başkent Nairobi'de toplanan ve "Kanser için bugün hareket zamanı" yazan tişörtler giyen göstericiler, yetersiz tedavi imkanları nedeniyle çok fazla kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiğini vurgulayarak, Kenya hükümetine, kanseri "ulusal felaket" ilan etmesi çağrısında bulundu.

40 milyon nüfusa sahip Kenya'da yalnızca 35 onkolog bulunuyor. Özellikle Nairobi ve Mombasa gibi büyük şehirlerin dışında yaşayan kanser hastaları, temel ihtiyaçlara ulaşmada daha çok zorluk çekiyor.

Yalnızca 3 radyoterapi cihazına sahip olan Kenyatta Sevk Hastanesinin, hiç onkolog bulunmayan Güney Sudan gibi ülkelerden de hasta kabul etmesi nedeniyle, Kenya'daki kanser hastalarının bekleme süresi daha da artıyor.

Hastaların ortalama olarak yüzde 70-80'ine ileri aşamada teşhis konulabiliyor.

Kenyalılar, özel sektördeki tedavilerin çok pahalı olmasından şikayet ederken, bazı hastalar tedavi için Hindistan'ı tercih ediyor.

Ülkede her yıl ortalama 30 bin kişi kanser sebebiyle hayatını kaybediyor. Safaricom CEO'su Bob Collymore, politikacılar Joyce Laboso ve Ken Okoth'un geçen ay bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesi, ülkedeki "kanser problemi"ni yeniden gündeme taşıdı.

Global Oncology dergisinde yayımlanan araştırmada, Kenya'daki her 3 bin kanser vakasına bir onkolog düşerken, ABD ve Çin'de ise yaklaşık 150 vakaya bir doktorun düştüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:41
  1. Gösteri
  2. kanser
  3. Kenya

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