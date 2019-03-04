Kenya'da helikopter düştü: Pilot ve 4 ABD'li turist öldü Kenya Ulusal Polis Merkezi, içinde 5 kişinin bulunduğu bir helikopterin, Kenya'nın kuzeybatısındaki Ulusal Park'a düştüğünü duyurdu.

Kenya Ulusal Polis Merkezi, içinde 5 kişinin bulunduğu bir helikopterin Kenya'nın kuzeybatısındaki Turkana Gölü bölgesindeki Ulusal Park'a düştüğünü; kazada helikopter pilotu ve 4 Amerikalı turistin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Kazanın dün yerel saatle 20:00'de meydana geldiği belirtildi. Helikopterin düşüş nedeni araştırılıyor.

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