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Kenya'da büyük facia! 100 kişi yaşamını yitirdi

Kenya'da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel ve toprak kaymasında 100 kişi yaşamını yitirdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 19:08
Kenya'da büyük facia! 100 kişi yaşamını yitirdi

Kenya Kızıl Haç’ı yaptığı açıklamada, Nisan ayının başından bu yana ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle en az 100 kişinin öldüğünü duyurdu.

200 BİN KİŞİNİN ACİL YARDIMA İHTİYACI VAR

Ülkede sel, toprak kayması ve şiddetli yağışlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 200 bin kişinin ise acil yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi. Ayrıca sel nedeniyle kümes hayvanları ile küçükbaş hayvanlarının da telef olduğu öğrenildi. Kenya Kızıl Haç yetkilisi Abbas Gullet, sudan bulaşan hastalık salgınlarının da endişe verici olduğunu ifade etti. Gullet, ulusal hükümeti acil durum ilan etmeye çağırarak, “Ulusal bir felaket yönetim fonu kurulmasına ihtiyacımız var” dedi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 19:08
  1. Kenya
  2. şiddetli yağış
  3. toprak kayması
  4. sel

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